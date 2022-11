​763 anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV wykonał w tym roku punkt konsultacyjno-diagnostyczny działający przy Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie. 18 razy wynik okazał się pozytywny. Wszystkie osoby z dodatnim wynikiem zostały objęte opieką w przyszpitalnej poradni nabytych niedoborów immunologicznych. 1 grudnia przypada Światowy Dzień Walki z AIDS.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To dobry moment, by wykonać darmowy test na HIV. Na pacjentów czeka punkt konsultacyjno-diagnostyczny, w którym trzy razy w tygodniu, popołudniami, można bez skierowania, za darmo i w pełni anonimowo przetestować się w kierunku HIV, WZW typu C i kiły. Punkt działa w budynku "G" szpitala przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie.

Do świąt przyjmujemy pacjentów dłużej

Do świąt przyjmujemy pacjentów dłużej. Zapraszamy w poniedziałki, wtorki i czwartki, od 15.00 do 19.00. Ostatni pacjent przyjmowany jest o 18.30. Od Nowego Roku punkt działać będzie w te same dni, ale do godziny 18.00 - mówi koordynatorka punktu, magister pielęgniarstwa Małgorzata Kłys-Rachwalska.

Co ciekawe, pierwszy punkt konsultacyjno-diagnostyczny rozpoczął pracę w 1997 roku właśnie w Szczecinie. Zainicjował on program ogólnopolski, w którym tego typu miejsca pełnią znaczącą rolę w procesie diagnostyki i przeciwdziałania zakażeniom HIV.

"Diagnozujemy ludzi zbyt późno"

Testowanie jest o tyle ważne, że wcześnie wykryte zakażenie wirusem HIV nie musi oznaczać zachorowania na AIDS.

Wczesna diagnoza, a więc szybko wdrożone leczenie, zapobiega zniszczeniu układu odpornościowego pacjenta i wystąpieniu zespołu nabytego niedoboru odporności, czyli AIDS. Osoba wcześnie zdiagnozowana nigdy tego AIDS nie rozwinie. Niestety, w Polsce powyżej 60 proc. przypadków to późne diagnozy, a ponad jedna trzecia diagnozowana jest już w stadium AIDS. Wniosek? Diagnozujemy ludzi zbyt późno - mówi prof. Miłosz Parczewski, lekarz kierujący oddziałem obserwacyjno-zakaźnym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie i prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS.

Od początku istnienia poradni nabytych niedoborów immunologicznych w szczecińskim Szpitalu Wojewódzkim pod jej opieką było łącznie 1771 pacjentów. Regularnymi pacjentami pozostaje obecnie ok. 800 osób. Liczba ta zwiększyła się w roku 2022, kiedy to personel poradni objął leczeniem grupę ponad 180 pacjentów z Ukrainy, z których prawie wszyscy zdiagnozowani i leczeni byli w swojej ojczyźnie. Dla porównania, od 1 stycznia do 28 listopada 2022 roku nowo przyjętych polskich pacjentów z HIV było 44. Większość stanowią mężczyźni.

Nie zaskoczyła nas liczba dodatnich pacjentów z Ukrainy. Wiemy, że Ukraina ma dobrze prowadzone programy testowania i wykrywania nowych przypadków, a od pierwszych dni wojny polski system pozwolił na równe traktowania obywateli Ukrainy w kontekście ochrony zdrowia. 90 proc. osób, które przyjechały do Polski, i które zdiagnozowano w Ukrainie, ma niewykrywalny poziom wirusa w surowicy. Tak samo wygląda ta statystyka w populacji polskiej. Oznacza to, że nasi sąsiedzi byli leczeni dobrze i skutecznie. My to leczenie kontynuujemy - mówi prof. Parczewski.

Ile osób w Polsce zakaziło się HIV?

W Polsce od początku epidemii, czyli od 1985 do końca ubiegłego roku zakażenie HIV stwierdzono w 27 552 przypadkach, 3 868 osób chorowało na AIDS, a 1 448 osób zmarło. Na dzień 14 listopada leczeniem antyretrowirusowym objętych było 17990 pacjentów.

Ogólnopolskie dane pochodzą z Krajowego Centrum ds. AIDS, które prowadzi telefon zaufania HIV/AIDS - 800 888 448 / 226 928 226.

Światowy Dzień AIDS obchodzimy rokrocznie 1 grudnia. Jest to jedna z najważniejszych kampanii na rzecz zdrowia publicznego zainicjowanych przez WHO w 1988 roku. Tegoroczne hasło przyjęte z okazji Światowego Dnia AIDS przez Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) brzmi: Wyrównujmy (ang. Equalize) i jest wezwaniem do działania.