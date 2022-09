​Kilkadziesiąt osób przeszło ulicami Szczecina w ramach Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Młodzi ludzie domagali się skutecznych działań dotyczących ochrony środowiska. Nieśli ze sobą różnorodne transparenty, na jednym z nich napisali "Wasza bierność nas zabija" - podaje portal gs24.pl.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Podobne, uliczne protesty odbyły się w innych polskich miastach. Na placu Solidarności w Szczecinie zgromadziło się kilkadziesiąt osób.

Jedna ze strajkujących osób mówiła, że przez udział w takim wydarzeniu chce mieć wpływ na działania dotyczące ochrony środowiska. Chcę wesprzeć ten strajk, żeby zwiększyć świadomość ludzi. Uchronić naszą planetę przed narastającym zanieczyszczeniem przez plastik i inne niebezpieczne odpady - mówiła uczestniczka młodzieżowego strajku.

Organizatorzy strajku zwracali uwagę także na problemy energetyczne i fakt, że tej zimy wiele osób nie będzie stać na ogrzanie własnych mieszkań. To hasło mówi o tym, jak nasza władza jest bierna na to, co się dzieje. Kapitał i kawałek papieru jest ważniejszy od ludzi - powiedziała Laura Ziętara, jedna z organizatorek Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

W Szczecinie nie mogło zabraknąć także haseł dotyczących wydarzeń związanych z katastrofą ekologiczną na Odrze. To co wydarzyło się na Odrze, nie zostało w żaden sposób wyjaśnione. Nie możemy przejść nad tym do porządku dziennego - powiedziała Laura Ziętara.