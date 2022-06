W najbliższą niedzielę do południa wstrzymany będzie ruch tramwajów na Prawobrzeże Szczecina. Ma to związek z pracami remontowymi w rejonie ulicy Energetyków. Drogowcy muszą przepiąć ruch tramwajowy na nowy tor, by zająć się jego drugą nitką.

W niedzielę drogowcy muszą przepiąć ruch tramwajów z jednego toru na drugi. / Szczecińskie Inwestycje Miejskie / W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy układu drogowego na Międzyodrzu w najbliższą niedzielę 12.06.2022 do godz. 12:00 wstrzymany zostaje ruch tramwajowy na odcinku Wyszyńskiego - Turkusowa. W niedzielę do południa linia 2 będzie zawieszona. Linie 7 i 8 będą kursować wg specjalnego rozkładu jazdy do pętli "Potulicka". Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa 807, kursująca co 20 minut w godz. 5-12 na trasie Turkusowa - Walecznych - rondo Ułanów Podolskich - Leszczynowa - Eskadrowa - most Pionierów Miasta Szczecina - Gdańska - Energetyków - Wyszyńskiego - Brama Portowa.

Zmiana nie oznacza jednak końca prac. Wraz z udostępnieniem toru północnego, wykonawca przystąpi do przebudowy toru południowego. Te prace mają potrwać ok. 1,5 miesiąca. Z uwagi na konieczność przepięcia ruchu na nowy tor, w niedzielę ruch tramwajowy zostanie tymczasowo wstrzymany. Prace toczą się także w innych rejonach inwestycji. Roboty ziemne i sieciowe prowadzone są wzdłuż ulicy Celnej. W okolicy małego ronda ułożone zostały pierwsze warstwy nawierzchni ulic. Prace toczą się także przy wykonywaniu podbudów pod chodniki i ścieżki rowerowe. Cała inwestycja obejmuje przebudowę ulic Energetyków, Władysława IV oraz części ulic dojazdowych do portu: Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego. Pracami objęte będą jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne. W ciągu ul. Energetyków wybudowane zostanie duże rondo z rozjazdem torowiska, tak aby w przyszłości przedłużyć linię tramwajową na Łasztownię. W sąsiedztwie Trasy Zamkowej powstanie parking park&ride. Pracami objęte będą również sieci podziemne. Zobacz również: Szczecin: "Janko Muzykant" dla młodych muzyków z regionu

Budowlańcy myśleli, że to złom. Historycy ocalili rzadki eksponat

Torowa rewolucja w Szczecinie. Zmiany na Pomorzanach i w centrum miasta

Szczecin: Stażyści niemieckiej policji poznają pracę polskich funkcjonariuszy