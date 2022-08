Ponad 70 kg ziół konopi, marihuanę i mefedron, znaleźli funkcjonariusze Straży Granicznej w mieszkaniu w Szczecinie. Narkotyki były warte blisko 3,2 mln zł. Zatrzymano dwóch Polaków, którzy usłyszeli już zarzuty i trafili do aresztu.

Narkotyki i substancje psychotropowe odnaleziono w czasie przeszukania mieszkania 24-letniego Polaka.

Łączną wartość ujawnionego towaru oszacowano na blisko 3,2 mln zł. W mieszkaniu zabezpieczono także dużą ilość gotówki. W sumie 64 tys. zł i blisko 10 tys. euro - poinformowała rzecznik POSG mjr Katarzyna Zdanowicz.

W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mieszkańców Szczecina, Polaków w wieku 23-24 lata. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 12 lat więzienia.

To kolejne w tym roku akcja funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału SG związana z przestępczością narkotykową. W maju w Augustowie znaleźli ok. 40 kg kokainy wartej blisko 12 mln zł. Narkotyki były ukryte w przerobionym zbiorniku paliwa w samochodzie osobowym. 51-letni kierowca, bezpaństwowiec, trafił do aresztu.





