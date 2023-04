Ponad 100-letni bruk z alei Jana Pawła II w Szczecinie zastąpiono kostką z Chin, która miejscami się kruszy i musi zostać wymieniona. Argumentem do tej zmiany był hałas, który generowały przejeżdżające po niej samochody.

Przebudowa alei Papieża Jana Pawła II rozpoczęła się ponad dwa lata temu. Śródmiejska ulica została otwarta 1 kwietnia ubiegłego roku, tymczasem pierwsze prace naprawcze miały miejsce już w lipcu ubiegłego roku z powodu kruszenia się nowej kostki - podaje portal wszczecinie.pl.

Pełnomocnik marszałka województwa ds. gospodarski morskiej Rafał Zahorski przekazał, że na alei Jana Pawła II zastosowano jeden z najtańszych rodzajów granitu z Chin.

Mały fragment zrobiony jest z naszego polskiego granitu ze Strzegomia, ale to tylko mała część. Im granit jest niższej klasy, tym jest mniej zbity, bardziej porowaty i łatwiej penetruje go woda - tłumaczy pełnomocnik marszałka ds. gospodarki morskiej. Jego zdaniem, projektant przebudowy popełnił błąd. To konstrukcja dobra dla chodnika, a nie dla drogi, po której jeżdżą samochody. Nie można stosować ciętych na ostre krawędzie płytek na ulicy przy tak szerokich fugach - tłumaczy.

Jednocześnie pełnomocnik marszałka zwraca uwagę, że dokładnie ten sam rodzaj granitu został już w Szczecinie przetestowany. Mowa o nawierzchni na placu Zamenhoffa i w okolicy ulicy Krzywoustego.

Starą kostkę wystarczyło tylko przełożyć i wyrównać. Byłaby na kolejne 130 lat - uważa Rafał Zahorski. Jednocześnie ostrzega, że nowa aleja Papieża Jana Pawła II "będzie wyglądać coraz gorzej".