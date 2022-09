Uniwersytet Szczeciński za darmo pomoże uczniom w przygotowaniach do matury. Wykładowcy uczelni od października poprowadzą darmowe kursy z ośmiu przedmiotów. Zajęcia będą odbywać się on-line. Już można się zapisywać.

Zajęcia rozpoczną się 10 października i prowadzone będą w formie zdalnej przez kadrę akademicką uczelni. / Uniwersytet Szczeciński /

Uniwersytet Szczeciński przygotował ofertę bezpłatnych kursów przygotowujących do egzaminu dojrzałości, podczas których będzie można usystematyzować dotychczasową wiedzę lub uzupełnić zaległości.

Zajęcia rozpoczną się 10 października i prowadzone będą w formie zdalnej przez kadrę akademicką uczelni. Już teraz trwają zapisy na zajęcia. Uczestnicy mogą wziąć udział w kursach z dowolnego wybranego przedmiotu.

Uniwersytet Szczeciński przygotował dla maturzystów zajęcia z ośmiu przedmiotów: języka polskiego, matematyki, historii, geografii, biologii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego i niemieckiego.

Kursy prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy, każdy uczestnik będzie mógł aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zadawać pytania, usystematyzować dotychczasową wiedzę lub uzupełnić zaległości. Zakres tematyczny każdego kursu dostosowany jest do wymagań egzaminacyjnych.

Kurs przygotowujący do matury z matematyki przyda się wszystkim maturzystom. Zajęcia odbywają się przy użyciu wirtualnej tablicy z użyciem dodatkowych materiałów dydaktycznych. Kurs nie jest prowadzony tylko w formie wykładu, to przede wszystkim maturzyści aktywnie uczestniczą w zajęciach, wspólnie rozwiązując zadania z poszczególnych działów matematyki jak i z arkuszy z lat ubiegłych - tłumaczy dr inż. Tomasz Wiśniewski z Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US.