Uciekając przed wojną przyjechali do Polski z różnych zakątków Ukrainy. Ponad 40 muzyków z tego kraju wystąpi jutro w Szczecinie na wyjątkowym koncercie. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na remont i wyposażenie domu dla ukraińskich matek z dziećmi.

60 osób ma zamieszkać w willi przy al. Wojska Polskiego. Obiekt już został przekazany fundacji "Wolna Ukraina".

Mamy nadzieję, że już całkiem niedługo zamieni się w prawdziwy dom tętniący życiem. Dom dla matek i dzieci z Ukrainy. To czego bardzo potrzebujemy, to godziwych warunków tam. To był do tej pory budynek biurowy, w związku z czym musimy zrobić tak, żeby ludzie, którzy tam zamieszkają mieli łazienkę i czuli się komfortowo - mówi Irina Lechowicz z organizującej koncert Fundacji "Wolna Ukraina".

Organizacja chce zebrać fundusze podczas koncertu. Wystąpi na nim ponad 40 ukraińskich muzyków, którzy schronienie przed wojną znaleźli w Polsce. Nigdy wcześniej razem nie występowali.

Bardzo obawialiśmy się tego przed pierwszą próbą. Szliśmy na nią w wielkiej niepewności i co nas zaskoczyło, to że od pierwszej chwili wszyscy od razu wiedzieli, że ten temu podegra, ten pożyczy gitarę, ten weźmie jeszcze skrzypce. Pani znalazła klawisze, a pianista musi ciągle ćwiczyć. Jak zobaczyliśmy ten blask w oku dziewczyny, która po raz pierwszy po przerwie dotknęła klawiatury, to było bezcenne - dodaje Irina Lechowicz.

W repertuarze nie zabraknie największych współczesnych ukraińskich przebojów. Będzie też degustacja ukraińskiej kuchni.

Datki będą zbierane do puszek.

Początek koncertu 22.04 o 16:00 w klubie muzycznym Sorrento.