39,9 mln zł wynosi kwota zaoferowana przez firmę Voessing Polska, która została wybrana w przetargu na opracowanie projektu budowlanego dla odcinka drogi ekspresowej S6 Police - Goleniów, czyli fragmentu Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS). Zachodniopomorska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad po raz drugi wybrała najlepszą ofertę w przetargu. Na pierwszy wybór zostały wniesione odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO).

Wizualizacja inwestycji / GDDKiA Szczecin /

Odwołania wniesione do KIO zostały uznane, więc obecny wybór został dokonany w oparciu o ponowne badanie ofert i wyrok KIO.

Dwie części przetargu

Przetarg na opracowanie dokumentacji dla ZOS składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy odcinków Kołbaskowo - Dołuje i Dołuje - Police. Łączna długość tych odcinków to 25,5 km. Druga część, dla której dzisiaj została wskazana oferta najkorzystniejsza, dotyczy odcinka Police - Goleniów o długości 23,41 km. Zawiera on planowany tunel pod Odrą o długości ok. 5 km.

Jak przypomina GDDKiA, kryteriami oceny ofert, oprócz ceny (60 proc.), jest również doświadczenie zespołu projektowego (40 proc.). Na wykonanie projektu budowlanego dla odcinka tunelowego przewidziano 15 miesięcy.

Ogłoszenie przetargu w grudniu ubiegłego roku było możliwe dzięki decyzji Ministra Infrastruktury. Pod koniec listopada 2021 r. przyznał on 411,2 mln zł na prace przygotowawcze dla tej inwestycji. Obejmują one również uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i wypłatę odszkodowań za nieruchomości pod drogę - informuje GDDKiA w Szczecinie.

Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie miała długość ok. 48,6 km. Ominie aglomerację szczecińską od zachodu i północy. Droga na wysokości Polic przejdzie pod Odrą tunelem.

Mapa ZOS Police-Goleniów / GDDKiA Szczecin /

Jakie znaczenie dla Szczecina ma inwestycja?

Cytat Nowa trasa będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3/A6 omijającego Szczecin od południa oraz wschodu i razem z nim utworzy ring wokół miasta. Droga znacząco poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu na terenie woj. zachodniopomorskiego - przypomina Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

GDDKiA przypomina, że "szczególne znaczenie będzie miała dla położonych na północ od Szczecina Polic".

Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła S3/S6 Goleniów Północ, trzeba przejechać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdy jadące do zakładów chemicznych w Policach - podaje Dyrekcja.

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina znajduje się w projekcie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Wcześniej droga była planowana do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.