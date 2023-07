Testy ruchu wahadłowego oraz przegląd i konserwacja urządzeń w tunelu w Świnoujściu, które odbędą się w nocy z czwartku na piątek, spowoduję czasowe utrudnienia przejazdu.

Tunel w Świnoujściu / Marcin Bielecki / PAP

Świnoujski magistrat poinformował, że w nocy z czwartku na piątek (z 27 na 28 lipca) nastąpi ograniczenie ruchu w tunelu pod Świną.

Tunel nie zostanie fizycznie zamknięty, natomiast nastąpi ograniczenie ruchu wprowadzone po to, aby przetestować ruch wahadłowy - przekazał Jarosław Jaz z Urzędu Miasta w Świnoujściu.

Utrudnień kierowcy mogą się spodziewać w nocy z czwartku na piątek w godzinach 23.30 do 01.30. Poza testem ruchu wahadłowego planowany jest też przegląd i konserwacja urządzeń i elementów tunelu.

To drugie planowe wyłącznie z ruchu w przeprawie pod Świną. Pierwsze nastąpiło z wtorku na środę i było związane m.in. z wymianą oprawy oświetleniowej na wjeździe do tunelu po stronie wyspy Uznam, testem systemu nagłośnienia, czyszczeniem i kontrolą koszy kanalizacji deszczowej, kontrolą pompowni i filtrów. Wówczas przez cztery godziny ruch w tunelu był całkowicie wstrzymany.

Przeprawa pod cieśniną Świny łączy wyspę Wolin z wyspą Uznam, na której znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska. Kluczową dla mieszkańców inwestycję oddano do użytku 30 czerwca br., a koszt budowy tunelu wynosił 900 mln zł.

Do czasu udostępnienia tunelu kierowcom, dostanie się do kurortu wymagało przeprawy promem, co często wiązało się z długim oczekiwaniem w kolejce. Obecnie przejazd tunelem o długości blisko 1,5 km trwa 2-4 minuty.