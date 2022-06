Jedna osoba zginęła na miejscu, a cztery zostały ranne w wyniku wypadku na szczecińskim Placu Szyrockiego. W wypadku brała udział karetka pogotowia ratunkowego.

Tragiczny wypadek w Szczecinie / Dawid Siwek / RMF MAXXX

Według wstępnych ustaleń karetka zderzyła się z osobowym audi. Następnie ambulans wpadł na przystanek tramwajowy.

Na miejscu zginęła czekająca na przystanku kobieta. Do szpitala trafiła załoga karetki oraz jedna osoba z biorącego udział w zdarzeniu auta osobowego.

W ambulansie były trzy osoby: dwóch ratowników medycznych, z czego jeden z uprawnieniami do kierowana ambulansem i studentka, która miała praktyki w pogotowiu.



"Te osoby trafiły do szpitala. Karetka nie dość, że zderzyła się z drugim samochodem to jeszcze się zapaliła" - poinformowała rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Paulina Heigel.



Jak dodała "jeden z ratowników ma uraz głowy, drugi uraz biodra, studentka z urazem kończyny dolnej". "Do szpitala trafił też mężczyzna z samochodu osobowego z urazem głowy" - powiedziała.



Wszystkie cztery osoby są w stanie stabilnym. Przyczyny i przebieg wypadku ustala policja.