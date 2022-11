Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki zaprasza mieszkańców Szczecina do wspólnego świętowania 104. rocznicy odzyskania niepodległości. W programie m. in. wspólne śpiewanie hymnu czy atrakcje edukacyjne. Sportowcy również znajdą coś dla siebie.

/ ZUW /

Już w piątek w całym kraju rozpoczną się obchody Święta Niepodległości. Wojewoda Zbigniew Bogucki oraz Dowódca Garnizonu Szczecin gen. bryg. Szymon Koziatek, zachęcają mieszkańców do wspólnego spędzenia tego czasu. Obchody 11 listopada rozpoczną się o godz. 10.00, od Mszy Świętej w Bazylice Archikatedralnej pw. Św. Jakuba.

Około 11.30 orkiestra wojskowa poprowadzi przemarsz sprzed Bazyliki na Wałów Chrobrego, a o 12.00 przed Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim, rozpoczną się uroczystości państwowe. Wezmą w nich udział m. in. 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana, 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej, 8. Flotylla Obrony Wybrzeża, przedstawiciele służb mundurowych oraz harcerze i studenci Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Na zgromadzonych czeka:

wspólne odśpiewanie hymnu państwowego w ramach akcji "Niepodległa do hymnu";

wręczenie medali i odznaczeń;

meldunek pododdziałów i Apel Pamięci;

defilada Wojska Polskiego i służb mundurowych.

Szczeciński Festyn Niepodległościowy

Od 12.00 do 17.00 mieszkańcy Szczecina będą mogli uczestniczyć w Festynie Niepodległościowym. Odbędzie się on na Wałach Chrobrego, na ul. Szczerbcowej oraz w ogrodzie Zachodniopomorskiego Urzędy Wojewódzkiego. Całe rodziny będą mogły oglądać pokazy sprzętu wojskowego, organizowane przez Wojsko Polskie oraz służby mundurowe. Zaprezentują m. in. kołowe transportery opancerzone Rosomak w różnych wersjach, armato haubicę Dana czy moździerz samobieżny Rak. Z kolei przy nabrzeżu niecodzienną atrakcją będą okręty 8 Flotylli Obrony Wybrzeża: Okręt Transportowo - Minowy ORP KRAKÓW i Holownik H-12 SEMKO.

Szczecin po raz 4 będzie organizować Bieg Niepodległości. Na to zachęcić mieszkańców do aktywnego spędzenia tego dnia. Trasa Biegu Niepodległości po Parku Żeromskiego będzie liczyć 5 km. Wszystko rozpocznie się o godzinie 12.00. kolarze również znajda coś dla siebie. Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus organizuje Szczeciński Niepodległościowy Rajd Rowerowy. Start rajdu o godz. 11.11.

Organizatorzy wszystkich wydarzeń zachęcają mieszkańców do zabrania ze sobą białoczerwonych flag i innych symboli, by pamiętać jakie wydarzenie będą wspólnie świętować.

Opracowanie: Aleksandra Krzywonos