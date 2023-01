Pierwsza w regionie poradnia prehabilitacyjna powstała w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie. To miejsce, które ma kompleksowo przygotować pacjentów do leczenia onkologicznego.

Pacjenci do poradni prehabilitacyjnej będą kierowani przez lekarzy ZCO lub koordynatora leczenia. / Zachodniopomorskie Centrum Onkologii /

Poradnia prehabilitacyjna dla pacjentów onkologicznych to pierwsza taka poradnia na Pomorzu Zachodnim. Prehabilitacja to kompleksowe, wielokierunkowe przygotowanie pacjenta do leczenia onkologicznego. Jej celem jest doprowadzenie pacjenta do jak najlepszego stanu zdrowia przed planowaną, najczęściej długotrwałą i złożoną terapią onkologiczną.

Dzięki kompleksowej prehabilitacji możemy zwiększyć szanse pacjenta na szybszy powrót do zdrowia, zminimalizować ryzyko powikłań i poprawić tolerancję leczenia. W im lepszej kondycji będzie organizm pacjenta przed rozpoczęciem terapii, tym lepiej dla powodzenia procesu leczenia - mówi Adrian Sikorski, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie.

Prehabilitacja pacjentów onkologicznych dotyczy wdrożenia aktywności fizycznej i właściwego odżywiania, eliminacji nałogów oraz udzielenia wsparcia psychologicznego. Cały proces przygotowania do leczenia będzie przebiegał pod okiem specjalisty onkologa. W skład zespołu prehabilitacyjnego wchodzą też dietetyk kliniczny, psycholog i fizjoterapeuta.

Czego może spodziewać się pacjent?

Pacjent, który zostanie skierowany do poradni prehabilitacyjnej może spodziewać się m.in. programu ćwiczeń dobieranych indywidualne dla pacjenta z uwzględnieniem rozpoznania, aktualnego stanu fizycznego oraz ograniczeń wynikających z chorób współistniejących. Otrzyma konsultację dietetyczną opartą o szczegółowy wywiad zdrowotno-żywieniowy wraz z zaleceniami żywieniowymi dopasowanymi do potrzeb konkretnych terapii onkologicznych np. przed i po operacją w obrębie jamy brzusznej.

Może liczyć na wsparcie w zakresie eliminacji nałogów, zwłaszcza palenia tytoniu. Czeka go też konsultacja z psychoonkologiem mająca na celu wzmocnienie odporności psychicznej pacjenta na początku długiej drogi, którą będzie musiał przebyć podczas terapii nowotworowej.

Pacjenci do poradni prehabilitacyjnej będą kierowani przez lekarzy ZCO lub koordynatora leczenia. Wizyty ustalane będą osobiście lub telefonicznie w Punkcie Informacyjnym Przychodni Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Poradnia rusza 30 stycznia br.