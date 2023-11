Szpital na szczecińskich Pomorzanach ogranicza przyjęcia planowe pacjentów i odwołuje część zabiegów. Powodem jest sytuacja epidemiologiczna i rosnąca liczba zakażeń koronawirusem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informują przedstawiciele szpitala, coraz częściej na oddziały zgłaszają się pacjenci na zaplanowane zabiegi z dodatnim wynikiem testu na COVID. By nie dopuścić do powstania ognisk zakażeń zapadła decyzja, by przyjęcia planowe ograniczyć.

Bez zmian przyjmowani są pacjenci w stanach nagłych czy też chorujący na nowotwory. Część chorych stabilnych, oczekujący na zaplanowany wcześniej zabieg, będzie musiała poczekać dłużej.

Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów. Sytuacja w szpitalu jest stabilna, pacjenci są pod bieżącą, kompleksową opieką, a powyższe decyzje mają charakter tymczasowy i podyktowane są przejściową sytuacją epidemiologiczną, typową dla okresu wzmożonych zakażeń wirusowych. Kierujemy się dobrem chorych oraz koniecznością zabezpieczenia dla nich w obecnej sytuacji stałej i zdrowej obsady personelu medycznego - mówi Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka kliniki.

Od pandemii w szpitalu obowiązuje regulamin odwiedzin, który ma chronić pacjentów przed chorobami zakaźnymi. Zgodnie z nim do szpitala nie powinny przychodzić osoby z objawami infekcji. Jednego pacjenta może odwiedzić jeden bliski. Odwiedziny u pacjentów w stanie ciężkim, terminalnym oraz u dzieci ustalane są indywidualnie z personelem.

Nie ma natomiast ograniczeń na porodówce. Porody rodzinne odbywają się na dotychczasowych zasadach.