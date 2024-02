To gratka dla poszukiwaczy ​skarbów z drugiej ręki. Już w środę w Szczecinie pierwsze w tym roku otwarcie charytatywnej galerii Szpargałek w Ekoporcie przy ul. Arkońskiej.

Galeria Szpargałek mieści się w Ekoporcie u zbiegu ul. Arkońskiej i Harcerzy. / Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie /

Szpargałek od lat ma swoich stałych bywalców, a to grono wciąż się poszerza. Na czym polega ten fenomen?

Szpargałek łączy w sobie pozytywne wartości, które są bliskie wielu szczecinianom. Z jednej strony to ekologia, bo przedmioty wystawiane w galerii pochodzą z odpadów, a dzięki pracownikom Ekoportów zyskują kolejne życie. Z drugiej to pomoc najbardziej potrzebującym, bo fundusze zebrane w galerii trafiają do organizacji pożytku publicznego i indywidualnych beneficjentów ze Szczecina - mówi Paulina Łątka, rzecznik miasta do spraw komunalnych.

Jest jeszcze jeden ważny aspekt: można tu wyszperać naprawdę niezłe skarby i za niewielkie pieniądze zabrać je do domu.

Galeria Szpargałek mieści się w Ekoporcie u zbiegu ul. Arkońskiej i Harcerzy. Raz w miesiącu odbywa się tzw. główna galeria, na którą wejście jest otwarte dla wszystkich i wtedy też dostępny jest najszerszy wybór eksponatów. Oprócz tego, najczęściej dwa razy w miesiącu, odbywają się tzw. małe galerie dla osób, które wcześniej zgłoszą się telefonicznie. Te mniejsze edycje obejmują zazwyczaj ograniczony asortyment, przede wszystkim tzw. gabaryty, a ich terminy są na bieżąco ogłaszane na facebookowym profilu Szpargałka. Również w mediach społecznościowych regularnie wystawiane są tzw. przedmioty klasy premium, które podlegają indywidualnej wycenie.

Na szpargałkowych półkach można znaleźć tysiące przedmiotów, są wśród nich: naczynia, szkło i porcelana, bibeloty, ozdoby, zabawki, książki, gry, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt. Osobne pomieszczenie przeznaczone jest na większe gabaryty, czyli przede wszystkim meble i większe sprzęty domowe.

Ceny wahają się od 1 do 25 złotych, oprócz wyjątkowo cennych przedmiotów, które są wyceniane indywidualnie. Jeśli chodzi o płatności, to ta kwestia oczywiście pozostaje bez zmian. W Szpargałku nie płacimy gotówką. Aby zabrać wybrany skarb do domu należy wpłacić określoną kwotę na konto jednej z kilkunastu wskazanych organizacji pomocowych lub indywidualnych beneficjentów ze Szczecina i pokazać dowód wpłaty pracownikom Ekoportu - wyjaśnia Paulina Łątka.

To oznacza, że cały dochód z Galerii Szpargałek trafia do osób potrzebujących. A pomoc ta płynie szerokim strumieniem, bo tylko w ubiegłym roku "klienci" Szpargałka wpłacili na konta potrzebujących prawie 65 tys. złotych, a od początku jego funkcjonowania już ponad 313 tys. złotych!