Filmy krótkometrażowe nominowane do Oscara, ale też nagrodzone statuetkami Amerykańskiej Akademii Filmowej będzie można zobaczyć w Kinie Zamek w Szczecinie. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie organizuje przegląd najlepszych krótkich metraży. W repertuarze znalazła się m.in. "Sukienka" w reż. Tadeusza Łysiaka.

Kadr z filmu "Affairs of the Art", który będzie można zobaczyć na przeglądzie krótkich metraży. / Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie /

Przegląd filmów krótkometrażowych będzie podzielony na dwa bloki i odbędzie się 8 oraz 10 kwietnia. W jego ramach zaprezentowane zostaną zarówno filmy animowane, jak i aktorskie.

Do tegorocznych Oscarów nominowany był polski film "Sukienka" wyreżyserowany przez studenta Warszawskiej Szkoły Filmowej - Tadeusza Łysiaka. Znalazł się on w repertuarze przeglądu.

Krótkie metraże najczęściej pokazywane są w zestawach po kilka produkcji - jedna wizyta w kinie to zanurzenie się w spektrum wielu opowieści, emocji i doświadczeń wizualnych naraz.

Przygotowany przez Kino Zamek przegląd to wyjątkowa okazja obejrzenia reprezentacji światowego kina krótkometrażowego, to najlepsze z najlepszych krótkie formy docenione przez Amerykańską Akademię Filmową. Propozycje przygotowane zostały w polskiej wersji językowej, charakteryzują się różnorodnością i oryginalnością - mówi Krzysztof Spór, dziennikarz filmowy i współautor programu filmowego Kina Zamek.

Pierwszego dnia (8 kwietnia) będzie można obejrzeć Najlepsze krótkometrażowe filmy animowane. Będzie to pięć nietuzinkowych produkcji, w tym nagrodzona Oscarem animacja The Windshield Wiper. Oprócz tego widzowie poznają przygody małego ptaszka adoptowanego przez rodzinę myszy, który postanawia w końcu rozwinąć skrzydła. Zobaczą, co wspólnego mogą mieć ze sobą delikatna baletnica i szorstki bokser. Odkryją dlaczego członkowie pewnej ekscentrycznej rodziny popadają w obsesję na punkcie wszystkiego, czego się tkną i jakie pytania zadaje swojemu psu agentka służb specjalnych.

10 kwietnia zaprezentowane zostaną z kolei Najlepsze krótkometrażowe filmy aktorskie. Widzowie zobaczą pięć wyjątkowych produkcji, w tym polski film "Sukienka" oraz nagrodzony w tym roku statuetką The Long Goodbye.

Będą towarzyszyć Henrikowi, który z jakiegoś powodu za wszelką cenę musi zaśpiewać karaoke, czy Mateo, który znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Poznają pragnienia pracującej w przydrożnym motelu niskorosłej Julii, której życie zmienia się, gdy poznaje przystojnego kierowcę ciężarówki; lęki brytyjskiej rodziny, której spokojne życie w ułamku sekundy rozpada się na kawałki i dylematy nastoletniej Sezim z Kirgistanu, która staje przed wyborem między wolnością, a poszanowaniem tradycji.