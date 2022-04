Dotkliwie pobili ofiarę, a następnie ukradli jej telefon, pieniądze, a nawet obrączkę. Policjanci ze Szczecinka zatrzymali dwóch agresorów. To nie pierwszy ich napad. Odpowiedzą za rozbój w warunkach recydywy.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w Szczecinku na osiedlu bloków mieszkalnych przy ul. Polnej. 46-latek pił tam alkohol ze znajomymi. Panowie jednak się poróżnili, doszło między nimi do kłótni, a następnie do rękoczynów.

46-latek został dotkliwie pobity i skopany. Sprawcy pobicia zostawili go następnie na ulicy kradnąc mu telefon, dokumenty z pieniędzmi, schowaną w kieszeni kurtki złotą obrączkę i alkohol.

Powiadomiony przez świadka o zajściu dyżurny szczecineckiej jednostki niezwłocznie skierował na miejsce zdarzenia patrol policji. Sprawą zainteresowali się dzielnicowi z KPP w Szczecinku, którzy ustalili osoby mogące mieć związek ze zdarzeniem.

W środę dzielnicowi zapukali do drzwi mieszkań, w których przebywali napastnicy. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani.

Prokuratur Rejonowy w Szczecinku, po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym, wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec 37 i 38-latka tymczasowego aresztowania. Sąd po rozpoznaniu sprawy przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec mężczyzn trzymiesięczny areszt.

Z uwagi na fakt, że sprawcy są bardzo dobrze znani szczecineckiej policji i działali oni w warunkach recydywy, za rozbój grozi im nawet do 18 lat pozbawienia wolności.