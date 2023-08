Te drzewa to prawdziwe unikaty. Szczecińskie dęby Turnera doczekały się gruntownej pielęgnacji. Jedyne w mieście egzemplarze tej rośliny rosną na przebudowywanym właśnie placu Zwycięstwa. "Remontu" doczekały się też i dęby. Od innych drzew liściastych odróżnia je to, że nie zrzucają liści na zimę.

Na Placu Zwycięstwa rosną dwa unikatowe w skali kraju, a jedyne w Szczecinie, zimozielone dęby Turnera. / Urząd Miasta Szczecina /

Przebudowa Placu Zwycięstwa to duże zadanie związane z modernizacją miejskiej infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. W ramach inwestycji zagospodarowywana jest także zieleń. Takimi praca objęte są również drzewa, które znajdują się w obrębie inwestycji.

Na Placu Zwycięstwa rosną dwa unikatowe w skali kraju, a jedyne w Szczecinie, zimozielone dęby Turnera. Przy okazji prowadzonej przebudowy z inicjatywy Szczecińskich Inwestycji Miejskich, drzewa poddane zostały kompleksowej rewitalizacji.

Na głębokości 6-8 cm wymieniono zostało podłoże wokół drzew. / Urząd Miasta Szczecin /

W ramach prac, z obrysu koron drzew usunięta została darń, ukształtowane zostały nowe misy ziemne. Na głębokości 6-8 cm wymieniono zostało podłoże. Stare podłoże zostało usunięte ręcznie i zastąpiono je bogatym w zasoby mineralne świeżym i wolnym od patogenów podłożem organicznym. Nowe podłoże poddano mulczowaniu grubo mieloną korą. Z koron drzew usunięto posusz i wykonano delikatne cięcia sanitarne, którymi zostały objęte gałązki nierokujące na utrzymanie żywotności lub wzajemnie krzyżujące się - wymienia Piotr Zieliński, rzecznik Szczecińskich Inwestycji Miejskich.

Dęby doczekały się też oprysków koron. Działają one dwutorowo, pierwszy ma zabezpieczyć przed chorobami. Drugi oprysk wykonano natomiast biostymulatorem pobudzającym witalność pędów, pąków, co ma doprowadzić do odbudowy ulistnienia drzewa.