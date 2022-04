​Szczecin International Canoe Polo Tournament - Pierwszy Międzynarodowy Turniej Kajak Polo na otwartym akwenie zostanie rozegrany w najbliższy weekend na przystani Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. Na zimnych wodach jeziora Dąbie rywalizować będą m.in. mistrzowie Polski, Czech i Litwy.

Zawodnicy kajak polo zmierzą się w ten weekend w Szczecinie na otwartym akwenie. / Centrum Żeglarskie w Szczecinie /

To nie pierwszy raz, kiedy do Szczecina zjeżdżają czołowe zespoły z Polski i Europy. Miasto miało je już okazję gościć podczas organizacji turniejów na basenie. Tym razem, jednak organizatorzy stanęli przed zdecydowanie większym wyzwaniem: turniej rozegrany zostanie na dwóch boiskach w trzech kategoriach. I w dodatku na jeziorze.

Jakie są zasady kajak polo? Zawodnicy poruszają się na krótkich i zwrotnych kajakach, starając się umieścić piłkę w bramce przeciwnika. Dolna krawędź bramki zawieszona jest na wysokości 2 metrów nad wodą. Piłkę można rzucać rękami lub specjalnym przeznaczonym do tego celu wiosłem. W kajak polo nie ma stałego bramkarza. Jego funkcję pełni gracz znajdujący się najbliżej bramki.

Przepisy kajak polo pozwalają na walkę o piłkę poprzez zderzanie się kajakami, popychanie rękami przeciwnika, a nawet przewracanie go, ale pod warunkiem, że zawodnik nie jest akurat bramkarzem. W przypadku przewrócenia zawodnika jest on zmuszony do wykonania tzw. eskimoski tj. odwrócenie się z pozycji do góry dnem do pozycji poprawnej za pomocą wiosła lub siły rąk. Dlatego zawodnicy biorący udział w grze mają na sobie kapoki i kaski osłaniające głowę. Mecz trwa 2x10 minut z trzyminutową przerwą.

Na przystani Centrum Żeglarskiego zmierzy się Dywizja I dla zespołów seniorskich mężczyzn. Rywalizować będą m.in. mistrzowie Polski, Czech i Litwy.

Wystąpi też Dywizja II dla zespołów seniorskich kobiet i mieszanych do 18. roku życia, z aktualnymi mistrzyniami Polski seniorek, mistrzami Polski juniorów oraz mistrzami Czech juniorów.

W Dywizji III dla dzieci do 14. roku życia będą reprezentacje Pragi, Katowic, Choszczna i Szczecina.

Przyjazd ekip planowany jest na piątek., Rozgrywki zaczyną się w sobotę o g. 8.00 fazą grupową, a zakończą w niedzielę finałami od godziny 14.00.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Centrum Żeglarskie w Szczecinie, Klub Sportowy "Feniks" Szczecin i Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" Kliniska.