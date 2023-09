Duże cięcia szykuje Szczecin w rozkładach jazdy tramwajów. Kilka linii już od soboty mocno ograniczy liczbę kursów. Powodem, jak tłumaczą urzędnicy, jest dramatyczny brak motorniczych.

Od soboty zmieni się rozkład jazdy szczecińskich tramwajów / Szymon Kalbarczyk/ZDiTM Szczecin /

Zmiany w rozkładzie jazdy wchodzą w życie w najbliższą sobotę. Obejmą 6 linii. Najbardziej dotkliwe będzie ograniczenie kursów tramwaju linii nr 8, który kursuje na Gumieńce.

Szczegóły zmian

Jak informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, w Szczecinie na linii nr 2 nastąpi korekta rozkładów jazdy we wszystkie dni tygodnia. Linię nr 6 czeka przesunięcie przystanku końcowego - z Placu Rodła na Filharmonię - wraz z korektą rozkładów jazdy we wszystkie dni tygodnia. Na linii nr 7 nastąpi korekta rozkładów jazdy we wszystkie dni tygodnia. Przy częstotliwości kursowania co 20 minut obowiązywać będzie skomunikowanie linii nr 7 i 12 na przystanku Plac Szarych Szeregów.

Linia nr 8 kursować będzie tylko w dni powszednie w godzinach szczytu. W zamian linia nr 10 stanie się linią całodzienną, kursującą we wszystkie dni tygodnia, zapewniając liczbę kursów na odcinku Gumieńce - Brama Portowa na podobnym poziomie jak dotychczas.

Linia nr 11 w dni powszednie poza godzinami szczytu oraz w soboty i dni świąteczne kursować będzie w skróconej relacji Pomorzany - Plac Żołnierza Polskiego. To oznacza, że na odcinku Pomorzany - Pl. Żołnierza Polskiego częstotliwość kursowania pozostaje bez zmian we wszystkie dni tygodnia. Natomiast na odcinku Pl. Rodła - Ludowa będzie kursować wyłącznie w godzinach szczytu w dni powszednie.

Jak ograniczenie liczby kursów tłumaczą urzędnicy?

Urzędnicy tak drastyczne cięcia tłumaczą brakami kadrowymi.

Obecna sytuacja jest jednym z długofalowych skutków pandemii, która uniemożliwiła organizowanie kursów dla motorniczych. W ten sposób straciliśmy co najmniej cztery cykle, które mogły zaowocować kilkudziesięcioma nowo zatrudnionymi osobami. Obecnie staramy się nadrabiać te zaległości, organizując kolejne darmowe kursy. W tej chwili na egzamin dający uprawnienia do kierowania tramwajami czeka 13 osób. Kilkanaście następnych jest zainteresowanych kolejnym kursem. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób, stopniowo uda nam się uzupełnić braki kadrowe. Na chwilę obecną, do optymalnego stanu zatrudnienia, brakuje ok. 40 osób - poinformowała w przysłanym do naszej redakcji komunikacie spółka Tramwaje Szczecińskie.

Od dłuższego czasu część kursów w ciągu dnia jest odwoływana. Informacje o tym, który tramwaj nie przyjedzie, publikowane są na stronie ZDiTM . Są dni, gdy lista sięga nawet setki kursów dziennie.

Tramwaje Szczecińskie zatrudniają 184 motorniczych. Jak informuje spółka, miesięcznie kierujący tramwajem zarabia średnio ponad 6700 zł brutto. Do pracy w tramwaju nie garną się obcokrajowcy.

Główny powód to wymagana znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym naukę podczas zajęć teoretycznych i praktycznych oraz przystąpienie do egzaminu w WORD - tłumaczy w komunikacie spółka Tramwaje Szczecińskie.