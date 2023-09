Selekcjoner reprezentacji siatkarek Stefano Lavarini ogłosił 14-osobowy skład na rozpoczynający się w sobotę w Łodzi turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich. Do kadry wraca Martyna Czyrniańska, która przed mistrzostwami Europy doznała kontuzji.

Włoski szkoleniowiec dokonał tylko jednej zmiany w porównaniu do ostatniego europejskiego czempionatu. W "14" znalazła się Czyrniańska, która zastąpiła Weronikę Szlagowską. Przyjmująca Grupy Azoty Chemika Police krótko przed mistrzostwami doznała kontuzji i została zastąpiona przez... Szlagowską. Czyrniańska dołączyła ponownie do kadry w ubiegłym tygodniu w Spale i Lavarini zdecydował się zgłosić ją do zawodów w Łodzi.

Biało-czerwone w Atlas Arenie o przepustki olimpijskie powalczą ze Słowenią, Koreą Płd., Kolumbią, Tajlandią, Niemcami, Stanami Zjednoczonymi i Włochami. Tylko dwie najlepsze reprezentacje uzyskają awans na przyszłoroczne igrzyska. Dwa inne turnieje kwalifikacyjne rozegrane zostaną w Azji - Tokio i chińskim Ningbo; tam również na uczestników czekają po dwa bilety do Paryża.

Skład reprezentacji siatkarek na turniej kwalifikacyjny do IO

Rozgrywające: Joanna Wołosz, Katarzyna Wenerska.

Środkowe: Magdalena Jurczyk, Agnieszka Korneluk, Joanna Pacak, Kamila Witkowska.

Przyjmujące: Monika Fedusio, Martyna Łukasik, Olivia Różański, Martyna Czyrniańska.

Atakujące: Monika Gałkowska, Magdalena Stysiak.

Libero: Maria Stenzel, Aleksandra Szczygłowska.

