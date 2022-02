Szczecin solidaryzuje się z Ukrainą. W Urzędzie Miasta zawisły w czwartek flagi tego kraju. Z kolei samorząd województwa zachodniopomorskiego szykuje pomoc medyczną - chce doposażyć jeden ze szpitali na Ukrainie.

Flagi wywieszone w geście solidarności z Ukrainą / Urząd Miasta Szczecina / Materiały prasowe

Dogrywamy w tej chwili szczegóły techniczne wysłania pomocy medycznej z opatrunkami na Ukrainę. Chcemy również do tej pomocy dołączyć nasz dar w postaci karetki pogotowia. Mamy nadzieję, że w najbliższych godzinach ostateczne dceyzje co do termiu przekazania tej pomocy zostaną dograne z konsulem honorowym Ukrainy w Szczecinie - mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Doposażenie jednego ze szpitali na Ukrainie - wskazanego przez ambasadę Ukrainy - ma być tematem podczas najbliższej sesji sejmiku województwa zachodniopomorskiego.

Jak podkreślił Geblewicz, choć Pomorze Zachodnie jest regionem położonym najdalej od Ukrainy, to wielu jego mieszkańców przybyło po II wojnie światwoej z tamtych terenów, a wielu Ukraińców pracuje się i uczy w regionie obecnie, dlatego osobistych powiązań jest bardzo dużo. Mam głębokie przekonanie, że wszyscy dzisiaj stoimy murem za Ukrainą - podkreślił Geblewicz.

W czwartek w Urzędzie Miasta Szczecin odbyło się spotkanie prezydenta miasta Piotra Krzystka z konsulem honorowym Ukrainy w Szczecinie Henrykiem Kołodziejem, Janem Syrnykiem ze szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce i proboszczem parafii św. Mikołaja o Pawłem Stefanowskim.

Uczestnicy spotkania rozmawiali o sytuacji na Ukrainie i możliwej pomocyUczestnicy spotkania rozmawiali o sytuacji na Ukrainie i możliwej pomocy.

Nasze myśli kierujemy w stronę Ukrainy. Już teraz mamy informacje o ofiarach oraz obywatelach Ukrainy, którzy niepewni swojego losu uciekają z kraju. Naszym zadaniem jest jak najlepsze przygotowanie się na różne scenariusze. Miasto Szczecin jest gotowe by pomagać. Forma i skala wsparcia będą ściśle ustalane z rządem - mówił prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Na znak solidarności w oknie gabinetu prezydenckiego zawisły flagi Ukrainy.

Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej zaapelował do wszystkich pracodawców w regionie, którzy zatrudniają obywateli Ukrainy, aby w tych trudnych chwilach okazywać wsparcie i daleko idącą wyrozumiałość.

O g. 18.00 na pl. Solidarności w Szczecinie odbędzie się manifestacja przeciwko wojnie.

Szczeciński oddział Związku Ukraińców w Polsce prowadzi zbiórkę i apeluje o jej wsparcie.