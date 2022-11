Szczecin po raz kolejny poszukuje dostawców sprzętu dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Projekt doposażenia siedziby TOZ wygrał głosowanie w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Jak dotąd z długiej listy zamówionego sprzętu udało się zakupić jedynie aparat do USG.

Ares, jeden z psów, który trafił pod opiekę Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie. / TOZ Szczecin /

Lista sprzętów i urządzeń, która ma trafić do TOZ-u, jest naprawdę imponująca i liczy prawie 90 pozycji. Znajdują się na niej m.in.: weterynaryjny monitor parametrów życiowych, mikroskop biologiczny, aparat do biochemii, weterynaryjny analizator do hematologii, stół chirurgiczny hydrauliczny, a także wiele mniejszych artykułów weterynaryjnych, jak klatki, smycze oraz transportery.

Aby zwiększyć zainteresowanie przetargiem i ułatwić udział większej liczbie firm, przedmiot zamówienia został podzielony aż na 16 części. Obejmują one przedmioty z różnych grup, np. analizatory, sprzęt zabiegowy, sprzęt stomatologiczny, narzędzia chirurgiczne, meble do gabinetu, akcesoria do łapania zwierząt, klatki, smycze i obroże czy akcesoria do strzyżenia. Każdy z oferentów może złożyć swoją ofertę w wybranych częściach, nawet tylko jednej.

W maju do przychodni weterynaryjnej TOZ-u trafił już aparat USG, stanowiący część wyposażenia wskazanego w projekcie SBO. Niestety, w poprzednich przetargach nie było chętnych na dostarczenie pozostałego sprzętu.