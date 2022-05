​Do końca marca przyszłego roku opłata za wystawienie stolików przed lokalem ma wynosić jedynie połowę regularnej stawki za zajęcie pasa drogowego. W ten sposób władze Szczecina nadal chcą wspierać przedsiębiorców z branży gastronomicznej.

Do wiosny szczecińscy restauratorzy zapłacą połowę stawki za ogródki gastronomiczne. / Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia /

Propozycja nowych stawek znalazła się projekcie uchwały przygotowanym na najbliższą sesję Rady Miasta. To kontynuacja pomocowych rozwiązań dla szczecińskich gastronomików, wprowadzonych w maju 2020 r. w związku z pandemią Covid-19 i obowiązującymi obostrzeniami, które w ogromnym stopniu dotknęły tę właśnie branżę.

Do tej pory opłata za zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne była obniżona o 90%, taka stawka obowiązuje do 30 czerwca 2022 r.

Gastronomicy mogą już prowadzić swoją działalność w pełnym zakresie, jednak wielu z nich wciąż nie odrobiło strat poniesionych w ciągu dwóch lat pandemii. Dlatego chcąc stworzyć warunki do poprawy i unormowania ich sytuacji ekonomicznej, miasto proponuje obniżenie od 1 lipca do 31 października bieżącego roku podstawowej stawki za zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne o połowę - mówi Paulina Łątka z biura prasowego urzędu miasta.

Taka ulga miałaby obowiązywać również każdego roku jesienią i zimą, tj. od 1 listopada do 31 marca, kiedy ogródki zwykle świecą pustkami. Oznacza to, że po przyjęciu uchwały szczecińscy gastronomicy, aż do przyszłej wiosny będą ponosić jedynie połowę regularnych opłat za ustawienie ogródków.