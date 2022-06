Pasażerowie komunikacji miejskiej w Szczecinie odetchną z ulgą. W poniedziałek wracają tramwaje na plac Rodła oraz Niebuszewo. Koniec części remontu torów ułatwi też życie kierowcom.

W poniedziałek wracają tramwaje na plac Rodła oraz Niebuszewo / ZDiTM Szczecin /

Ostatnie miesiące były bardzo trudne dla pasażerów komunikacji miejskiej w Szczecinie. Rozkłady jazdy zmieniały się kilkanaście razy. Od poniedziałku nie będzie już cofania na rondzie Giedroycia. Przywrócone do ruchu zostanie torowisko tramwajowe do pętli Dworzec Niebuszewo, a kierowcy będą mogli korzystać z jezdni na ulicy Asnyka pomiędzy Rondem Sybiraków i ul. Kadłubka.

W centrum miasta przywrócone zostanie natomiast kursowanie tramwajów na odcinku al. Wyzwolenia od placu Żołnierza do placu Rodła oraz na odcinku ul. Piłsudskiego od ulicy Matejki do placu Szarych Szeregów. W związku z tym wprowadzone zostaną zmiany i nowe rozkłady jazdy na wszystkich liniach tramwajowych. Korekta dotyczyć będzie także linii 812.

Od 27 czerwca tramwaje linii 1 będą kursować na stałej trasie z Osiedla Zawadzkiego na Potulicką, bez zmian częstotliwości. Na stałe trasy z Krzekowa do Stoczni wraca też linia 5. Tramwaje linii 2, 3, 6, 11 będą kursować na częściowo zmienionych trasach, z zachowaną częstotliwością. Tramwaje linii 7 w dni powszednie będą kursować według zmienionego rozkładu jazdy z częstotliwością co 12 min. Tramwaje linii 8 w dni powszednie będą kursować według letniego rozkładu jazdy bez zmiany częstotliwości. Kursy wyjazdowe i zjazdowe do/z Gumieniec będą realizowane przez pl. Rodła.

Zmieni się rozkład linii nr 9. Tramwaje linii 10 będą kursować na częściowo zmienionej trasie tylko w dni powszednie w godzinach szczytu, z częstotliwością co 12-24 min.

Z kolei tramwaje linii 12 będą kursować na częściowo zmienionej trasie z częstotliwością co 12 min w dni powszednie i soboty, a w dni świąteczne co 20 min.

Nastąpi zmiana trasy autobusowej linii zastępczej 812. Kursy realizowane będą w relacji Niemcewicza - Plac Rodła trasą: Kołłątaja - rondo Giedroycia - al. Wyzwolenia - pl. Rodła - Piłsudskiego - pl. Grunwaldzki - Rayskiego - al. Wyzwolenia - Ofiar Oświęcimia - Staszica - rondo Giedroycia - Kołłątaja. Kursy wykonywane będą w dni powszednie co 4 minuty w godzinach szczytu, co 6 minut poza godzinami szczytu i co 10 minut po godz. 20.

Korekty w trasach linii autobusowych planowane są na początek lipca, po zakończeniu prac drogowych. Od niemal tygodnia niemal nieprzejezdny jest plac Rodła, gdzie drogowcy kładą nową nawierzchnię.