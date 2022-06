Pierwsze dwa pisklęta wykluły się w gnieździe, które znajduje się we wnęce gmachu Urzędu Miasta. Dzięki specjalnym kamerom, losy sokołów ze szczecińskiego magistratu można śledzić w Internecie.

Gniazdo sokołów znajduje się we wnęce budynku magistratu / Urząd Miasta Szczecina / Materiały prasowe

Na razie na świat przyszły dwie pustułki, ale w gnieździe znajdują się jeszcze cztery jaja. Przyjście na świat kolejnych młodych to zatem kwestia godzin, najdalej dni - podaje biuro prasowe szczecińskiego magistratu.

Gniazdo sokołów znajduje się we wnęce budynku magistratu na dziedzińcu wewnętrznym, nad bramą od strony ul. Felczaka. Umieszczona na budynku UM kamera pozwala obserwować znajdujące się w gnieździe ptaki. Widok z niej można śledzić na stronie: http://www.szczecin.pl/chapter_59043.asp

Zanim pustułki złożyły jaja przez kilkanaście dni sprawdzały bezpieczeństwo gniazda i najbliższego otoczenia.

Sokół pustułka (pustułka zwyczajna)

To średniej wielkości ptak drapieżny. Mierzy średnio do 37 cm, a jego waga to nieco ponad 200 g. W Polsce gatunek ten znajduje się pod ścisłą ochroną. Już w sierpniu pustułki zaczynają odlatywać w cieplejsze rejony Europy i Afryki.