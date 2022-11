Pozują na tle amfiteatru, alejek z krokusami czy na murawie nowego stadionu. Szczecińskie schronisko dla bezdomnych zwierząt wydało właśnie kolejną edycję swojego kalendarza. Promuje i miasto, i swoich podopiecznych.

Czworonożni modele zapozowali na nowym stadionie Pogoni Szczecin, na tle przebudowanego Teatru Letniego, powstającego Morskiego Centrum Nauki czy też w Parku Kasprowicza. / Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie /

Szczecińskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt kalendarze ze zdjęciami podopiecznych przygotowuje od kilku lat. Wydawnictwo łączy promocję adopcji psów z pokazywaniem najpiękniejszych miejsc miasta.

Wybrane psy pozują na tle charakterystycznych miejsc. W tym roku czworonożni modele zapozowali na nowym stadionie Pogoni Szczecin, na tle przebudowanego Teatru Letniego, powstającego Morskiego Centrum Nauki czy też w Parku Kasprowicza.

Nasi bohaterowie to Maniek, który zapozował przed stadionem. Mamy Nukę, która jest charakterystyczna, bo ma jedno oko ciemne, a drugie jasnoniebieskie. Oba te psy nadal przebywają w schronisku, ale w kalendarzu są też takie, które już znalazły nowy dom i one są ambasadorami adopcji zwierząt z naszego schroniska - mówi kierownik placówki Ewa Mrugowska.

Dochód z dystrybucji kalendarza trafi na zakup: karmy, legowisk i zabawek dla schroniskowych zwierząt. By nabyć kalendarz, trzeba dokonać darowizny na rzecz schroniska w wysokości co najmniej 50 złotych. W ubiegłych latach kalendarze zamawiali nawet mieszkańcy Podlasia. W tym roku część kalendarzy jest już szykowana do wysyłki.

Dystrybucja wydawnictwa odbywa się w siedzibie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 247, od poniedziałku do piątku w g. 8.00 - 16.00 lub poprzez wpłatę bezpośrednio na konto Schroniska z dopiskiem "kalendarz 2023": BANK PEKAO BP SZCZECIN, NR KONTA: 20 1020 4795 0000 9302 0332 3599.

Pracownicy schroniska obiecują, że w przyszłorocznym kalendarzu pojawią się też koty, choć sfotografowanie ich na tle zabytków czy charakterystycznych obiektów może być sporym wyzwaniem.