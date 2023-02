Szczeciński rower miejski rozkręca się po zimowej przerwie. Od marca na ulicach przybędzie jednośladów BikeS, ale też pojawią się zmiany w cenniku. Podrożeje opłata za minutę korzystania z roweru, dużo więcej zapłacą ci, którzy pojazd porzucą w przypadkowym miejscu.

Po raz pierwszy w historii BikeS nie miał przerwy zimowej, ale przez ostatnie miesiące na ulicach było mniej rowerów. Flota BikeS w zależności od zapotrzebowania liczyła 300 - 400 sztuk. Mocno w tym czasie spadła liczba ich wypożyczeń.

Zimą liczba wypożyczeń wahała się w granicach 6-7 tysięcy miesięcznie. Dla porównania w czerwcu ubiegłego roku zanotowaliśmy 41 tys. przejazdów - mówi Wojciech Jachim ze spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

Od 1 marca rowerów będzie stopniowo przybywać, do ok. 600 pojazdów. Od nowego miesiąca wejdą w życie zmiany w cenniku. Z 6 do 10 groszy wzrośnie cena za jedną minutę korzystania z roweru. Natomiast zmniejszą się opłaty abonamentowe: abonament miesięczny stanieje z 18 do 15 zł, a trzymiesięczny z 45 do 35 zł.

Kara za porzucenie roweru

Bardziej dotkliwa będzie kara za porzucenie roweru w przypadkowym miejscu. Od początku opłata za pozostawienie roweru poza obszarem funkcjonowania BikeS wynosiła 200 zł. Według nowego cennika za pozostawienie roweru dalej niż 40 kilometrów od granicy obszaru funkcjonowania BikeS trzeba będzie zapłacić 1000 zł - dodaje Wojciech Jachim.

Kolejną nowością będzie możliwość wykonania zdjęcia roweru po zakończeniu przejazdu. Po zamknięciu blokady roweru w aplikacji Roovee przez 60 sekund będzie czynna opcja zrobienia zdjęcia. To może być przydatne w razie rozstrzygania reklamacji, czy, kiedy i w jakim stanie rower został odstawiony do strefy postoju albo poza nią.

Wiosną przybędzie też nowych stacji. 1 marca zostanie oficjalnie uruchomiona 109. szczecińska strefa postoju BikeS - na skrzyżowaniu ulic Łukasińskiego i Sosabowskiego. Także w marcu, powstanie kolejna piąta strefa postoju w gminie Dobra - obok Urzędu Gminy, przy ulicy Granicznej.