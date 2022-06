Kompleks basenów na szczecińskiej Arkonce ponownie otwarty. W ubiegłym tygodniu w wodzie wykryto groźne bakterie. Kąpielisko trzeba było zamknąć i zdezynfekować.

Po przerwie związanej z koniecznością dezynfekcji baseny na Arkonce znów są otwarte. / Urząd Miasta Szczecina /

W miniony wtorek w wodzie na Arkonce wykryto bakterie ropy błękitnej. To potencjalnie groźne dla zdrowia mikroby, które u osób o obniżonej odporności mogą wywołać zapalenie ucha, a nawet zapalenie płuc.

Przez kilka dni baseny były intensywnie chlorowane. Potem ponownie pobrane zostały próbki do badań.

Jak informuje Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, wyniki badań nie wykazały obecności bakterii w wodzie. Baseny są ponownie otwarte, choć z racji brzydkiej pogody na wybrzeżu zainteresowaniem będą się cieszyć, gdy aura się poprawi.

Arkonka, zwana "szczecińską Majorką" czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 do 19:00 w piątki, soboty i niedziele od 10:00 do 20:00.