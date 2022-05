Mężczyzna, który we wtorek w Świnoujściu śmiertelnie ranił nożem kobietę usłyszał zarzut zabójstwa – poinformowała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Sprawca przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie prowadzi śledztwo ws. zabójstwa, do którego doszło w Świnoujściu we wtorek około godz. 15:30. przed budynkiem Prokuratury Rejonowej przy ul. Słowackiego.



Napastnik zaatakował 44-latkę zadając jej kilka ciosów nożem, a następnie podciął sobie nadgarstek lewej ręki. Pomimo reanimacji kobieta zmarła. Mateusz S. został zatrzymany przez policję i przewieziony do szpitala.

Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia – poinformowała Monika Cruz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Prokuratura złoży wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego trzymiesięcznego aresztu.

Według nieoficjalnych informacji kobieta to była partnerka Mateusza S.