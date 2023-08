​Już w najbliższą sobotę 19 sierpnia na plaży w Świnoujściu stanie edukacyjne miasteczko ekologiczne, a wolontariusze ruszą wzdłuż wybrzeża, by oczyścić je ze śmieci i dać dobry przykład odpowiedzialności za środowisko. Wydarzenie odbywa się pod hasłem "Miejmy wpływ", a brzeg Bałtyku będzie sprzątany trzeci rok z rzędu.

W sobotę wolontariusze ruszą wzdłuż wybrzeża, by oczyścić je ze śmieci. / Urząd Miasta w Świnoujściu /

Po dwóch edycjach w Trójmieście i na Półwyspie Helskim Stowarzyszenie Czysta Polska postanowiło przenieść swoje działania na zachodnie krańce wybrzeża, by również w tej części kraju zostawić dobry ślad. Wydarzenie, odbywające się pod hasłem "Miejmy wpływ", ma na celu przede wszystkim edukację i zmianę świadomości wczasowiczów spędzających urlop nad morzem. Dlatego obok sprzątania plaż, będącego przykładem zaangażowania wolontariuszy, równie istotna jest rola miasteczka ekologicznego, które stanie u wylotu Alei Interferie.

Miasteczko można odwiedzać w sobotę 19 sierpnia od 10:00. Przez cały dzień odbywać się tam będą warsztaty ekologiczne, gry i zabawy taneczne oraz sportowe, quizy, a także konkursy z nagrodami. Na parkingu przy wejściu na plażę pojawi się edukacyjna śmieciarka "Miecia", którą warto odwiedzić, by poznać dokładnie proces recyklingu i możliwości, jakie daje on dla tworzenia nowych produktów z odpadów.

Po raz kolejny, przy okazji Czystego Bałtyku, młodzież będzie miała szansę na spotkanie ze swoimi internetowymi idolami. Punktualnie o 11:00 grupa znanych youtuberów wyruszy sprzątać plaże, wyposażona w standardowy zestaw wolontariusza: rękawiczki oraz worki. O 14:00 influencerzy pojawią się na scenie w ramach kolejnego Eko MeetUpu. Na miejscu będzie można też spotkać ambasadorów akcji, wśród których znaleźli się: Katarzyna Bujakiewicz, Rafał Sonik, Joanna Jabłczyńska czy Mateusz Ligocki.

Aby dołączyć do akcji Czysty Bałtyk, najlepiej zarejestrować się jako wolontariusz jeszcze przed wydarzeniem. / Urząd Miasta w Świnoujściu /

Aby dołączyć do akcji Czysty Bałtyk, najlepiej zarejestrować się jako wolontariusz jeszcze przed wydarzeniem. Tylko takie zgłoszenie gwarantuje otrzymanie jednej z 1500 koszulek akcji. Wystarczy wejść na stronę https://czystapolska.org.pl/projekty/czysty-baltyk/ i wypełnić formularz (osobno dla osoby dorosłej i dziecka). Zgłosić się do sprzątania będzie można również w dniu wydarzenia. Każdy uczestnik zostanie wyposażony w zestaw do sprzątania czyli worki i rękawiczki.