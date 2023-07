Zachodniopomorski komendant wojewódzki policji poinformował prokuratorów, że w lecie mogą mieć do dyspozycji mniej policjantów. Powód? Wielu z nich zostało skierowanych do zabezpieczania imprez masowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bednarski / PAP

Komendant wysłał w tej sprawie pismo do Prokuratury Regionalnej - dowiedział się reporter RMF FM. Informuje, że do końca wakacji w województwie zaplanowano pięć dużych festiwali. Zapewne pojawi się na nich bardzo dużo osób, dlatego do zabezpieczenia imprez skierowano nie tylko funkcjonariuszy prewencji, ale także policjantów Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego komendy wojewódzkiej.

Szefostwo policji prosi prokuratorów - jak napisano - by w planach swych śledztw do końca sierpnia, uwzględnili zaistniałą sytuację. To pismo pokazuje, że w regionie może brakować funkcjonariuszy do pracy.

Co na to zachodniopomorska komenda?

Komenda tłumaczy, że prośba do śledczych o uwzględnienie zaangażowania policjantów w zabezpieczania imprez masowych, dotyczyć ma tylko tych czynności, które mogą poczekać.

Dodatkowo - jak napisano oświadczeniu skierowanym do redakcji RMF FM - także zeszłego lata prokuratura otrzymała podobną prośbę.