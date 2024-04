Zlikwidowanie 7 lokali i przejęcie 44 automatów do gier hazardowych, to efekt wspólnych działań Centralnego Biura Śledczego Policji i służb celnych w Szczecinie. Według śledczych, grupa przestępcza działała od stycznia 2021 roku i prowadziła około 25 "mikrokasyn", z których mogła osiągnąć co najmniej 2 mln złotych zysku.

Zatrzymanie podejrzanych o organizowanie nielegalnych gier hazardowych / CBŚP / Policja Funkcjonariusze zatrzymali 13 osób i w siedmiu lokalach, w których prowadzone były usługi hazardowe zabezpieczyli 44 urządzenia do gier, sprzęt elektroniczny, dokumentację i gotówkę. Wśród zatrzymanych jest dwóch prawdopodobnych liderów gangu oraz obsługa lokali. Trzech podejrzanych było poszukiwanych listami gończymi. Wideo youtube Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, gdzie usłyszeli zarzuty. Dwie osoby podejrzane są o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, siedem o udział w gangu, a wszyscy odpowiedzą za organizowanie nielegalnych gier hazardowych. Policjanci ze szczecińskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z funkcjonariuszami zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili działania w Szczecinie, Stargardzie i w Siedlcach. Zobacz również: Mężczyzna spadł z mostu w Trzebiatowie. Prawdopodobnie był niewidomy

