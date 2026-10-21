Sanepid: „Nie stwierdzono obecności bakterii chorobotwórczych dla człowieka w sanatorium w Dąbkach”

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Sanepid nie był w stanie wskazać przyczyny niepokojących objawów u pensjonariuszy sanatorium „Dukat” w Dąbkach (Zachodniopomorskie). W pobranych próbkach nie znaleziono żadnych bakterii. W zeszłym tygodniu w ośrodku 29 osób miało skarżyć się na dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

W zeszłym tygodniu sanepid poinformował o 29 osobach, które zgłosiły się z objawami dolegliwości żołądkowo-jelitowych podczas pobytu w sanatorium „Dukat” w Dąbkach, w województwie zachodniopomorskim.

Na miejsce natychmiast skierowano służby sanitarne, które rozpoczęły dochodzenie w celu ustalenia źródła zachorowań.

Szczegółowe badania nie wykazały zagrożenia

Sanepid pobrał próbki do badań od osób chorych, zdrowego personelu kuchennego, a także wymazy czystościowe z części żywieniowej oraz próbki wody przeznaczonej do spożycia.

Po kilku dniach okazało się, że wyniki badań nie wykazały zagrożenia, czyli bakterii chorobotwórczych dla człowieka.

„W pobranych w dniu 13.10.2026 r. w Sanatorium Dukat w Dąbkach próbkach od osób chorych, zdrowego personelu kuchennego, wymazach czystościowych z części żywieniowej oraz próbkach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie stwierdzono obecności bakterii chorobotwórczych dla człowieka. Ponadto, w próbkach od osób chorych nie stwierdzono obecności norowirusów, rotawirusów oraz adenowirusów” - czytamy w oficjalnym piśmie sanepidu przesłanym we wtorek do naszej dziennikarki.

Mimo przeprowadzonych badań, służby sanitarne nie były w stanie ustalić, co wywołało objawy chorobowe u pensjonariuszy.

„Nie wskazujemy przyczyny wystąpienia objawów chorobowych u osób przebywających w sanatorium” – dodał sanepid w oficjalnym komunikacie.