Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie apeluje do rządu o usprawnienie systemu szczepień przeciwko grypie sezonowej. Lekarze proponują, by e-receptę na szczepienie dostawał każdy z automatu oraz by wykorzystać rozwiązania wykorzystywane w pandemii Covid-19.

/ Shutterstock Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie zaapelowało do ministra zdrowia oraz premiera o stworzenie warunków do przeprowadzenia akcji profilaktycznego szczepienia społeczeństwa przeciwko grypie oraz Covid-19. Obecny sezon grypowy pokazuje, że sytuacja jest bardzo poważna. Chorują setki tysięcy Polaków, co mocno nadwyręża wydolność systemu ochrony zdrowia. Otrzymujemy informacje o niedoborach antybiotyków w aptekach, ogromnych kolejkach w przychodniach rodzinnych czy dziesiątkach zwolnień lekarskich, które komplikują bieżące działanie wielu firm. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie apeluje o podjęcie przez ministerstwo zdrowia aktywności w zakresie promocji szczepień - mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Co proponują lekarze? To między innymi wystawianie e-recept dla wszystkich, w celu ułatwienia zakupu szczepionek oraz odciążenia lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Inny pomysł to utworzenie sezonowych punktów szczepień np. w galeriach handlowych, gdzie chętni będą mogli szybko się zaszczepić. Uważamy także, że szczepienia powinny być promowane np. podczas zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Musimy kreować świadomość Polaków i wykorzystywać sprawdzone rozwiązania, które znamy z czasów pandemii - mówi dr Michał Bulsa. Lekarze zaznaczają, że aktualnie istniejące rozwiązania prawne dotyczące szczepień ochronnych, nie odnoszą spodziewanego skutku zdrowotnego. Odsetek zaszczepionej populacji przeciw grypie w Polsce to ok. 7%. Skrajnie niski wskaźnik wyszczepienia populacji będzie prowadził do obciążenia opieki zdrowotnej w okresach zwiększonego zachorowania na infekcje górnych dróg oddechowych. W ciągu ostatnich dwóch tygodni starego roku w całej Polsce na grypę zachorowało prawie 390 tysięcy osób. W wyniku powikłań zmarły w tym czasie 23 osoby. Zobacz również: ​Nastolatkowie odpowiedzą za ostrzelanie autobusów i tramwajów

