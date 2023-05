W Szczecinie ruszył nabór uczniów do klas VII dwujęzycznych. Są to oddziały, w których treści programowe z wybranych przedmiotów ogólnokształcących realizowane są zarówno w języku ojczystym, jak i obcym. Uczniowie mogą kształcić się po angielsku i po włosku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W tym roku wszyscy uczniowie mogą wziąć udział w naborze do klasy VII dwujęzycznej w sześciu szkołach. Szkoła Podstawowa nr 2 uruchomi klasę dwujęzyczną z językiem włoskim, szkoły podstawowe nr 6, 37, 74, 56 i 35 klasy z językiem angielskim.

Nabór wniosków do klas dwujęzycznych prowadzony jest w formie elektronicznej. Podania można składać do 2 czerwca 2023 r. do godziny 12.00.

Następnie, 14 czerwca odbędzie się sprawdzian predyspozycji językowych. Co ważne, uczniowie przystępują do niego w tej szkole, którą wskazali jako pierwszą na liście preferencji. Wyniki testu predyspozycji językowych zostaną podane wiadomości 21 czerwca. Po tym etapie, zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta, będzie czas na dopełnienie wszelkich formalności, w tym uzupełnienie wniosku o przyjęcie o kopię świadectwa uzyskania promocji do klasy VII oraz zgodę rodziców kandydata.

Ostateczne wyniki naboru do klas VII dwujęzycznych zostaną ogłoszone 10 lipca 2023 r. o godz. 12.00.