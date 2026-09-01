Rusza remont autostrady A6 w Zachodniopomorskiem. Będą utrudnienia

RMF24

Od środy kierowcy korzystający z autostrady A6 w rejonie węzła Klucz, muszą uzbroić się w cierpliwość. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada spore zmiany w organizacji ruchu, które potrwają co najmniej trzy tygodnie. To jednak nie koniec – po zakończeniu prac na A6, drogowcy przeniosą się na trasę S3.

Utrudnienia na A6 – jedna jezdnia, objazdy i zamknięcia

Z początkiem września rusza planowy remont nawierzchni na autostradzie A6. Prace obejmą odcinek w rejonie węzła Klucz.

Od środy (3 września) ruch w obu kierunkach będzie odbywał się jedną jezdnią w kierunku Kołbaskowa. Oznacza to spore utrudnienia dla kierowców, zwłaszcza w godzinach szczytu.



Jutro zostanie wprowadzona organizacja ruchu związana z przeniesieniem ruchu w obu kierunkach na jedną jezdnię w kierunku Kołbaskowa, ponieważ będzie remontowana jezdnia w kierunku Świnoujścia i Gdańska. Poza tym, że będzie zawężenie do jednej jezdni, na której odbywał się będzie ruch dwoma pasami w przeciwnych kierunkach, czyli zawężenie do jednego pasa, będzie również zablokowana możliwość zjazdu, jadąc od strony Kołbaskowa w kierunku na Gorzów Wielkopolski - tłumaczy Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Objazdy i zmiany tras

Remont obejmie również jezdnię przy pasie wyłączenia na węźle Klucz. Oznacza to, że nie będzie można zjechać na Gorzów Wielkopolski, jadąc od strony Kołbaskowa.

Kierowcy będą musieli pojechać dalej i zawrócić na węźle Podjuchy. „Będzie wprowadzony objazd dla tego kierunku ruchu” – dodaje Grzeszczuk.

Fot. GDDKiA

Zakres prac i harmonogram

Remontowany odcinek to 1,3 km jezdni w stronę Gdańska/Świnoujścia. Drogowcy sfrezują starą nawierzchnię, położą siatkę wzmacniającą, warstwę wyrównawczą oraz nową warstwę ścieralną. Prace obejmą też pobocza i nowe oznakowanie poziome.

Według planów GDDKiA, roboty potrwają około trzech tygodni, do 20-21 września.

Oczywiście, wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Jeżeli będziemy mieli intensywne opady deszczu, trwające przez długi czas, to może to wpłynąć to na pewne przesunięcia wykonywanych robót ze względu na reżimy technologiczne – podkreśla przedstawiciel GDDKiA.

Po A6 czas na S3

To jednak nie koniec utrudnień dla kierowców w regionie. Po zakończeniu prac na A6, drogowcy przeniosą się na trasę S3, między węzłami Kliniska i Rzęśnica.

Tam remont obejmie łącznie blisko 5 km jezdni – 2,2 km w stronę Szczecina i 1,3 km w kierunku Gdańska/Świnoujścia.

Najpierw remontowana będzie jezdnia w kierunku Szczecina, a ruch zostanie przekierowany na drugą jezdnię. W połowie października prace przeniosą się na jezdnię w stronę Gdańska/Świnoujścia.

Zakończenie wszystkich robót planowane jest na koniec października.