To będzie rekordowa Wielkanoc nad polskim morzem. Hotelarze ze Świnoujścia, Międzyzdrojów czy Kołobrzegu mówią o największym ruchu od lat. W niektórych obiektach jest komplet, skorzystać chce też nadbałtycka gastronomia.

Plaża w Świnoujściu na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

Pogoda będzie sprzyjała spędzaniu Wielkanocy poza domem. Temperatura będzie wysoka, słońca nad morzem nie zabraknie i nie zabraknie także turystów.

Z informacji, jakie mamy od hotelarzy z Kołobrzegu, Świnoujścia i Międzyzdrojów wynika, że będą to najlepsze święta od 2019 roku. Obłożenie oceniane jest na 70-80 proc., a w niektórych hotelach nawet na 100 proc. Przedstawiciele sektora HoReCa w Północnej Izbie Gospodarczej mówią także o spodziewanym ożywieniu gastronomii, dlatego wiele restauracji nad morzem będzie standardowo czynnych. Tutaj generatorem determinującym zainteresowanie klientów i turystów jest przede wszystkim pogoda, a także chęć odpoczynku, choćby krótkiego - mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Duży ruch turystyczny nad polskim morzem sektor hotelarski i gastronomiczny odnotowywał także zimą. Z informacji Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie wynika, że tej zimy pozostała otwarta rekordowa liczba lokali gastronomicznych i hoteli, co można uznać za odwrócenie trendu "usypiania" na zimę sektora turystycznego nad polskim morzem.

Zainteresowanie turystów jest bardzo duże i na Wielkanoc spodziewamy się nad Bałtykiem tłumów. Część turystów przyjeżdża tutaj na weekend. Hotelarze informują nas o klientach, którzy marzyli o Wielkanocy nad Bałtykiem i przyjeżdżają całymi rodzinami, ale wiemy, że będzie mnóstwo klientów jednodniowych. City break nad morzem, przyjeżdżamy rano, idziemy na spacer, jemy obiad, wracamy wieczorem. Takich klientów też będzie wielu - mówi Hanna Mojsiuk.

Mówimy na pewno o bardzo dużym zainteresowaniu spędzenia świąt nad morzem, ale jest tak, że turyści szukają miejsca na ostatnią chwilę lub przyjeżdżają spontanicznie. Widzą, że jest ładna pogoda, mają wolny czas i przyjeżdżają. Cieszy nas to, że sezon zaczyna się wcześnie. W Świnoujściu niektóre hotele na ten weekend mają 70 proc. obłożenia, a niektóre nawet 100 proc. - mówi Piotr Kośmider, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Świnoujściu.

Co interesujące, wiele hoteli wiosną obniżyło swoje ceny.

Jest korekta w dół w niektórych lokalizacjach. To kwestia przygotowań do sezonu, ale także poczucia, że skoro jest niższa inflacja, to ceny również powinny zostać urealnione pod potrzeby polskiego turysty - mówi Piotr Kośmider, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Świnoujściu.

Nie tylko hotele cieszą się dużym zainteresowaniem turystów nad morzem. Również eksperci rynku nieruchomości przyznają, że liczba kwater na wynajem i apartamentów na wynajem jest duża i widać zainteresowanie ze strony turystów szczególnie w Świnoujściu oraz innych, największych kurortach.

Tutaj zainteresowanie apartamentami jest bardzo duże, ale inny jest sposób ich rezerwowania. Widzimy, że mało turystów planuje pobyt świąteczny nad morzem z wyprzedzeniem. Raczej to jest planowanie z dnia na dzień albo nawet czasem spontanicznie. Tacy klienci jako priorytet uznają standard obiektu, ale coraz częściej widzimy, że wolą nocować w lepszych warunkach niż w tańszym obiekcie - mówi Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.

Kurorty przygotowały się na święta, czynne będą atrakcje turystyczne. Podziemne miasto na wyspie Wolin czy część obiektów fortyfikacyjnych będzie w święta otwartych, tak jak ma to miejsce w każdy weekend. To idealne miejsce, by święta spędzić w sposób aktywny, a pogoda będzie temu sprzyjać - mówi Piotr Piwowarczyk ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej.

Sezon turystyczny nad morzem zaczyna się zwykle w majówkę, ale pierwsze ożywienie po zimie to jest zawsze czas Wielkanocy.