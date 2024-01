4 kg mięsa z Korei Południowej i 1,2 kg sera z Wielkiej Brytanii - takie rzeczy znaleźli w bagażach turystów celnicy z lotniska Szczecin-Goleniów. Trwają ferie i wiele osób podróżuje po świecie, więc Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że do Unii Europejskiej nie można przywozić wszystkiego. Wysokie mandaty grożą też za przekroczenie limitów.

Trwają ferie, coraz więcej osób wyjeżdża na urlopy za granicę, poza strefę Unii Europejskiej, np. do Wielkiej Brytanii czy Kanady. Podróżując po świecie warto pamiętać co możemy przywieźć do Polski i w jakich ilościach.

W bagażu podróżnego, który przyleciał z Korei Południowej celnicy znaleźli 4 kg mięsa. Mężczyzna został poinformowany, że nie może go wwieźć do UE. Mięso zostało zniszczone, a turystę ukarano mandatem w wysokości 600 zł. Z kolei u podróżującego z Wielkiej Brytanii funkcjonariusze znaleźli 1,2 kg sera żółtego i 0,5 kg masła, a kobieta, która przyleciała z Kanady przewoziła 400 szt. papierosów bez znaków akcyzy.

Wszyscy turyści zostali ukarani wysokimi mandatami, a towary skonfiskowano.

Pamiętajmy, że przekraczając wskazane limity narażamy się na kary finansowe, a przywożone nielegalnie produkty zostaną zabrane i zniszczone. Ograniczenia dot. m.in. papierosów, alkoholu, żywności czy prezentów.

Jeśli mamy przy sobie gotówkę przekraczającą równowartość 10 tys. euro, należy to zgłosić służbom.

Ograniczenia dot. wyrobów tytoniowych i alkoholi

Kiedy przyjeżdżamy do Polski z kraju spoza granic UE, obowiązują określone limity dla ilości wyrobów tytoniowych czy alkoholi, zależne od środka transportu.

Jeżeli przybywasz do UE transportem lądowym, to możesz przywieźć z podróży:

40 papierosów lub

lub 20 cygaretek , lub

, lub 10 cygar , lub

, lub 50 g tytoniu do palenia.

Jeżeli przybywasz do UE samolotem lub statkiem, możesz przywieźć:

200 papierosów lub

lub 100 cygaretek , lub

, lub 50 cygar , lub

, lub 250 g tytoniu do palenia.

Napoje alkoholowe są zwolnione z należności celnych i podatkowych, jeśli przybywasz z krajów poza UE i zachowasz limity:

1 litr alkoholu mocnego powyżej 22% (np. wódka), lub

(np. wódka), lub 2 litry alkoholu do 22% (np. likier), lub

(np. likier), lub 4 litry wina , lub

, lub 16 litrów piwa.

Ograniczenia stosowane są także w przypadku e-papierosów wyborów nowatorskich:

Jeżeli przybywasz do UE transportem lądowym, to możesz przywieźć z podróży:

10 mililitrów liquidów , lub

, lub 0,008 kilograma wyrobów nowatorskich.

Jeżeli przybywasz do UE samolotem lub statkiem, możesz przywieźć:

50 mililitrów liquidów , lub

, lub 0,04 kilograma wyrobów.

Ograniczenia dot. żywności

Żywność pochodzenia niezwierzęcego można przywozić na teren UE bez kontroli sanitarnej, tak długo, jak są to ilości niehandlowe.

Przewozić można jedynie banany, ananasy, kokosy, daktyle i duriany. Reszta owoców i warzyw będzie niszczona na granicy.

Zakazany jest przewóz mięsa, wędlin i nabiału. Jakakolwiek ich ilość będzie zabierana przez celników.

Nie można również przywozić roślin doniczkowych, sadzonek czy kwiatów.

Ograniczenie dot. prezentów

W bagażu osobistym podróżnych przyjeżdżających z państw trzecich możesz przywieźć prezenty i przedmioty w określonej wartości:

Jeżeli przybywasz do UE:

lądowo, możesz przywieźć prezent do 300 euro, lub

samolotem lub statkiem, możesz przywieźć prezent do 430 euro.

Do limitów nie są wliczane produkty lecznicze, paliwo w baku samochodu oraz w kanistrze do 10 l.