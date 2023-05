Poważna awaria wodociągowa w Stargardzie w Zachodniopomorskiem. Naprawy wymaga główna magistrala wodociągowa, na rurze służby wykryły przeciek. Mieszkańcy niemal całego miasta od wczorajszego wieczora mieli kłopoty z dostępem do wody. Udało się zlokalizować miejsce pęknięcia rurociągu, a woda wróciła do kranów. To największa taka awaria od 20 lat.

/ Facebook Miejsce, gdzie rurociąg został uszkodzony zostało zlokalizowane. Od kilku godzin trwają intensywne prace nad usunięciem tej awarii i wszystko wskazuje na to, że jeszcze dziś się to uda - poinformował rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Stargardzie Piotr Styczewski. Wczoraj wieczorem awarii uległ wodociąg na ul. Czarnieckiego, w centrum Stargardu. Awaria spowodowała brak wody lub bardzo niskie ciśnienie w większości miasta. Podjęto decyzję o zakręceniu wody na czas usuwania usterki. Na czas prac na terenie miasta przygotowano 5 beczkowozów: na parkingu przed Stargardzkim Centrum Kultury, przy przychodni na os. Zachód, na Rynku Staromiejskim, na parkingu przy sklepie na ul. Popiela i przed siedzibą Straży Pożarnej na ul. Bogusława IV. Niebawem dojadą kolejne dwa na Wielkopolską przy szkole i na deptak przy Pogodnej. Szkoły i przedszkola mają dziś być otwarte, ale urzędnicy apelują, by zostać dziś z dziećmi w domu. O brak wody nie muszą obawiać się jedynie mieszkańcy osiedla Pyrzyckiego i Kluczewa, które są zasilane z innej nitki wodociągowej. Do czasu usunięcia awarii ul. Czarnieckiego pozostanie zamknięta, a autobusy są kierowane na objazdy. Zobacz również: Kino Pionier nadal będzie działać? Nowe otwarcie w rozmowach z miastem

