Drzewa owocowe starych odmian znajdą się w sadzie, jaki w sobotę zostanie posadzony na obrzeżach Szczecina. Nowa "owocowa oaza" powstanie na gruntach Nadleśnictwa Gryfino, które zaprasza do pomocy w założeniu sadu.

W sadzie zostaną zasadzone drzewa owocowe starych odmian, które w ostatnich latach przeżywają swój renesans. / RDLP w Szczecinie /

Leśnicy z Gryfina zajmują się wyszukiwaniem drzew owocowych pamiętających jeszcze czasy przedwojenne. Często znajdują je w środku lasu, gdzie kiedyś istniały ludzkie osady, a zachowały się jedynie posadzone ludzką ręką jabłonki czy śliwy.



Tym razem stawiamy na rozmaitość gatunków i odmian z założeniem kontynuacji koncepcji zakładania sadów z drzew o niezwykłej historii. Podobnie jak sad jabłoniowy, który założyliśmy w czerwcu ubiegłego roku przy szlaku rowerowym Blue Velo również i ten służyć będzie wszystkim, którzy będą mieli ochotę korzystać z jego pożytków - mówi Lidia Kmiecińska z Nadleśnictwa Gryfino.



Miejsce to będzie miało charakter społecznego sadu miejskiego. Zostaną zasadzone w nim drzewa owocowe starych odmian, które w ostatnich latach przeżywają swój renesans i powrót do ogrodów. W nowym sadzie zostanie posadzonych 70 unikatowych drzew owocowych.

We wspólnej, otwartej dla każdego przestrzeni będzie można odpocząć, poznać się wzajemnie, wymienić doświadczenia związane z ogrodnictwem, obserwować wzrost drzewek i razem korzystać z owoców opieki nad nimi.



Wspólne sadzenie odbędzie 28 maja 2022 r. (sobota) od godz. 12.00 na osiedlu Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce w sąsiedztwie bramy Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Leszczyniec" (ul. Senna przy wjeździe na ulicę Nad Strumieniem).

Osoby uczestniczące w spotkaniu otrzymają niezwykłą pamiątkę w postaci drzewka oraz podręcznego atlasu dawnych odmian owocowych. Spotkaniu towarzyszyć będą warsztaty dla dzieci i dorosłych, których tematyka dotyczyć będzie uprawy roślin, florystyki, ogrodów i sadów. Warsztaty poprowadzą członkowie Stowarzyszenia Carpe Diem z Gminy Dobra - osoby z niezwykłymi pomysłami i miłośnicy ogrodów.

Spotkanie z ekspertami



Wspólne sadzenie sadu będzie również okazją do spotkania z ekspertami w zakresie starych odmian drzew owocowych. Opowiedzą oni o swej pasji, doradzą i odpowiedzą na pytania z zakresu uprawy. Uczestnicy spotkania będą mieli również okazję oddać się degustacji świeżo tłoczonych soków owocowych i potraw inspirowanych lasem.



Nowa powierzchnia z drzewami owocowymi jest kontynuacją projektu "Zakładamy sady", rozpoczętego wspólnie z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych i Lubuskim Centrum Starych Odmian Drzew Owocowych. Pierwszy z sadów, złożony ze starych odmian jabłoni powstał w czerwcu 2021 r. na gruntach nadleśnictwa, w sąsiedztwie szlaku rowerowego Blue Velo w Małym Borzymku. Projekt był kontynuowany jesienią 2021 r. poprzez akcję "Przerwa na owoc", polegającą na przekazaniu drzewka placówkom oświatowym i domom pomocy społecznej z terenu Gminy Gryfino w celu założenia "mini sadów" przy ich placówkach.

Nadleśnictwo Gryfino zaprasza do wcześniejszego zgłoszenia udziału w wydarzeniu do 26 maja b.r. (czwartek) pod numerem telefonu 91 416 20 71 (sekretariat Nadleśnictwa Gryfino czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00).