Policyjny pościg i groźny wypadek w Uniemyślu. Autem kierował 17-latek

RMF24

17-latek kierujący Oplem Corsą nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Trzebieży w Zachodniopomorskiem. Podczas policyjnego pościgu stracił panowanie nad autem i zderzył się z dwoma samochodami. Do szpitala trafiło w sumie pięć osób.

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godz. 12:00. Funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Policach, którzy zabezpieczali Bieg Neptuna w Trzebieży (pow. policki, woj. zachodniopomorskie), dali kierującemu Oplem Corsą sygnał do zatrzymania.

Kierowca zignorował polecenie i kontynuował jazdę. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg oznakowanym radiowozem, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

Zderzenie na łuku drogi

Parę kilometrów dalej, w miejscowości Uniemyśl, kierujący Oplem stracił panowanie nad samochodem na łuku drogi. Auto uderzyło najpierw w jadący z przeciwka inny Opel Corsa, a następnie - po odbiciu - zderzyło się z Volkswagenem Passatem.

Za kierownicą auta, które nie zatrzymało się do kontroli, siedział 17-letni Dominik W. Jak przekazała policja, nastolatek nie ma uprawnień do kierowania pojazdami.

Pięć osób trafiło do szpitala

17-latek został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Trzech innych nastolatków podróżujacych w jednym pojeździe z 17-latkiem oraz pasażerka z drugiego pojazdu również zostali przetransportowani do szpitala - powiedziała reporterowi RMF FM Beniaminowi Kubiakowi-Piłatowi sierżant Kornelia Staniszewska z Komendy Powiatowej Policji w Policach.

Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Policjanci biorący udział w pościgu nie odnieśli obrażeń. Radiowóz nie uczestniczył bezpośrednio w zderzeniu i nie został uszkodzony.