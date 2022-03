Szczecińscy policjanci odnaleźli skradzione 10 lat temu elementy chrzcielnicy oraz granitowego orła z podstawą. Mundurowi znaleźli również fragmenty kilku granitowych płyt nagrobnych.

W miniony weekend policjant z Komisariatu Policji Szczecin Dąbie otrzymał informacje, że na jednej z posesji na os. Słonecznym w Szczecinie znajdują się skradzione kamienne elementy chrzcielnicy. Na miejscu stwierdzono, że kamienie to tzw. morowce z Puszczy Bukowej, które skradziono ok. 10 lat temu. W 2021 roku jeden z nich odnaleziono w Stargardzie.

Na posesji odnaleziono również granitowego orła z podstawą, pozbawionego głowy i skrzydeł. Właściciel wyjaśnił, że zabrał go ze skrzyżowania ulic Chłopskiej i Pszennej w Szczecinie, by go zabezpieczyć, jednak nie powiadomił o tym fakcie nikogo.

W 1919 roku na placu przy skrzyżowaniu ulic Pszennej i Chłopskiej stanął pomnik. Na cokole w formie kolumny z nieoszlifowanego granitu, spoczęła postać orła z rozpostartymi skrzydłami.

Na posesji odnaleziono również fragmenty kilku granitowych płyt nagrobnych oraz kompletną płytę z marblitu.

Morowiec wróci do Puszczy Bukowej, o losie płyt i orła z pomnika z Klęskowa zadecyduje Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie.