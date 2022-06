Internetowi oszuści coraz chętniej podszywają się pod firmy kurierskie. Jak informuje policja, do mieszkańców Szczecina trafiają SMS-y z linkiem do strony internetowej, na której należy dokonać rzekomej dopłaty do przesyłki. To może być oszustwo, a otworzenie strony z linku umożliwi wyłudzenie środków z konta bankowego.

Użytkownicy telefonów są nękani coraz większą liczbą fałszywych SMS-ów z informacją o paczkach lub innych przesyłkach. / KMP Szczecin / Oszuści wykorzystują czas wzmożonych dostaw przesyłek. Użytkownicy telefonów są nękani coraz większą liczbą fałszywych SMS-ów z informacją o paczkach lub innych przesyłkach, dostarczenie których rzekomo napotkało przeszkody. Są to oszustwa, które mają na celu wykradzenie danych lub pieniędzy ofiar. Policja radzi zachować czujność i nie otwierać podejrzanych linków. / KMP Szczecin / Tego typu wiadomości łączy jedno. Fałszywe SMS-y o dostawach paczek zazwyczaj zawierają informację o opóźnieniach czy problemach z dostarczeniem przesyłek. Do krótkiej treści dołączony jest link. Jego kliknięcie czy dotknięcie spowoduje przekierowanie ofiary na jedną z fałszywych stron przygotowywanych przez cyberprzestępców. To w tym miejscu będą próbować wykraść dane lub oszczędności zgromadzone na koncie bankowym - tłumaczy Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Fałszywe SMS-y o dostawach paczek zazwyczaj zawierają informację o opóźnieniach czy problemach z dostarczeniem przesyłek. / KMP Szczecin / Policjanci radzą zachować zdwojoną czujność. Przypominają, że firmy kurierskie nigdy nie będą prosiły o dopłatę do dostawy paczki. To stary trick oszustów, którego celem jest pozbawienie ofiary pieniędzy. Pamiętajmy, aby dokładnie czytać wiadomości i nie reagować na te, które zawierają w treści podejrzane linki. Zwracajcie uwagę na konstrukcję treści wiadomości. Brak polskich liter diakrytycznych, takich jak: "ó", "ą", "ź", "ć" to niemal stuprocentowa pewność, że autorem SMS-a są oszuści - dodaje policjant. Zobacz również: Tragiczny weekend nad wodą w Zachodniopomorskiem. Utonęły 2 osoby

„Dom dla absolwenta”. Szczecin sfinansuje połowę wkładu własnego na TBS

W długi weekend większość plaż bez ratowników. Woprowcy apelują o ostrożność

Zaginął 19-latek ze Świdwina. Policja prosi o pomoc Opracowanie: Justyna Lasota-Krawczyk