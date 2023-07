W nocy z wtorku na środę w Darłowie przy ul. Conrada dwóch mężczyzn zaatakowało 67-latka kradnąc mu telefon, złoty łańcuszek z krzyżykiem oraz portfel z dokumentami, kartą bankomatową i gotówką. Policja poszukuje sprawców i publikuje ich wizerunki.

Policja poszukuje sprawców rozboju w Darłowie (fot. KPP w Sławnie) /

Do rozboju doszło w nocy z wtorku na środę na ul. Conrada w Darłowie (woj. zachodniopomorskie).

Jak podała oficer prasowa KPP w Sławnie st. asp. Kinga Warczak, dwóch mężczyzn bez powodu zaatakowało 67-latka.

Ukradli mu telefon komórkowy marki Samsung, portfel z zawartością dokumentów, karty bankomatowej, pieniędzy w kwocie około 300-500 złotych, a także łańcuszek z krzyżykiem o wartości około 6 tys. zł - przekazała policjantka.

Pokrzywdzony zapamiętał wygląd napastników, a sławieńska policja zdecydowała się na publikację na swojej stronie internetowej ich wizerunków uchwyconych w kamerach monitoringu, licząc na to, że ktoś rozpozna poszukiwanych mężczyzn i pomoże w ich ujęciu.

Obaj, jak wskazał pokrzywdzony, to mężczyźni w wieku 20-30 lat. Jeden jest szczupłej budowy ciała, ma ok. 180 cm wzrostu, ubrany był w spodenki jeansowe, ciemną bluzę, miał na nogach czarne klapki , tzw. japonki. Drugi jest krępy, ma ok. 160 cm wzrostu i bardzo krótkie włosy. Ubrany był w jasne spodnie, przez ramię miał przewieszoną jasną torbę sportową, również był w czarnych japonkach. Na głowie miał okulary.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o sprawcach rozboju proszone są o pilny kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji w Darłowie (ul. Rzemieślnicza 48, tel. 47 78 43 311), Komendą Powiatową Policji w Sławnie (ul. Polanowska 45d, tel. 47 78 43 511, lub 512) lub z najbliższą jednostką policji, dzwoniąc na numer alarmowy: 997 albo 112.