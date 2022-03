Zajęcia z podstaw języka ukraińskiego dla nauczycieli organizuje Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ze Szczecina. We wtorek 8 marca rusza druga tura prowadzonych on line lekcji. Pierwsza edycja była rozchwytywana. "Nauczyciele z Podkarpacia i Lubelszczyzny błagali, by wpisać ich na listę".

zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Zajęcia z podstaw języka ukraińskiego prowadzą mieszkające w Szczecinie studentki, które pochodzą z Ukrainy. Lekcja jest darmowa, a zapotrzebowanie ogromne. W ciągu jednego dnia odebraliśmy 2 tysiące telefonów od nauczycieli z całej Polski. Mieliśmy zgłoszenia z Podkarpacia, z Lubelszczyzny, panie błagały, żeby zostać przyjęte do pierwszej grupy, bo bardzo potrzebowały tych podstaw, żeby ten pierwszy kontakt z uczniami z Ukrainy nawiązać - mówi Kinga Maciaszczyk, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Zajęcia dotyczą absolutnych podstaw, które pomogą nauczycielom w pierwszym kontakcie z dziećmi mówiącymi wyłącznie po ukraińsku. Takimi, które nie miały wcześniej styczności z językiem polskim. Podczas tych zajęć uczymy jak powiedzieć "dzień dobry", "dobrze, że jesteś", "tu jesteś bezpieczny", "czekaliśmy na ciebie". Podczas zajęć można się dowiedzieć jak brzmi '"boli mnie brzuch", "boję się" czy "chcę do mamy". To są bardzo proste konstrukcje, które mają pomóc zawiązać tę pierwszą relację, stworzyć bezpieczne miejsce w szkole - mówi Kinga Maciaszczyk. Jak dodaje, nie chodzi o to, by nauczyciele naprędce uczyli się ukraińskiego. Dzieci, które trafiają do polskich szkół będą tu uczyć się po polsku i muszą odnaleźć się w polskich realiach. Chodzi jedynie o "przełamanie lodów". Ośrodek szykuje też filmy z podstawowymi zwrotami w języku ukraińskim, jakie mogą przydać się nauczycielom. Poszukuje również specjalistów od nauki języka polskiego jako obcego, by dać nauczycielom wskazówki jak mówić i jak uczyć, by ukraińskie dzieci jak najszybciej przyswoiły język polski. Formularz zgłoszeniowy na internetowe zajęcia z ukraińskiego można znaleźć pod adresem www.bit.ly/ODN-UKR-Z. Lekcje będą prowadzone od 8 marca przez 3 kolejne dni. Zobacz również: Koszaliński radny Jan Kuriata wykluczony z Platformy Obywatelskiej

Zachodniopomorskie: Poszukiwani wolontariusze do opieki nad osobami niepełnosprawnymi z Ukrainy

Szczecin. Prof. Myślak: Sytuacja przeszczepień nerek wygląda w tej chwili kiepsko

Netto Arena w Szczecinie. Tu odbywa się zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy Opracowanie: Renata Gaweł