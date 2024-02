Szczecińska Platforma Obywatelska poparła Piotra Krzystka, który ponownie będzie ubiegał się o urząd prezydenta Szczecina. Urzędujący włodarz miasta już w piątek zapowiedział, że będzie starał się o reelekcję.

/ Piotr Krzystek / Facebook

Rada Szczecińskiej Platformy Obywatelskiej RP podjęła uchwałę o kontynuacji współpracy z Piotrem Krzystkiem i poparciem jego kandydatury w wyborach na Prezydenta Miasta Szczecin.

Piotr Krzystek na to stanowiska startować będzie po raz piąty. Tym razem pod hasłem "Sprawdzony prezydent. Codziennie lepszy Szczecin".

"Koalicja 15 X także w Szczecinie! Być może znacie to hasło, które określa zmianę i współpracę jaka nastąpiła w polskim parlamencie po wyborach z 15 października. Stało się tam coś, co jeszcze niedawno było nie do pomyślenia. Mimo różnic, wiele sił politycznych zawiązało współpracę - napisał prezydent Szczecina w mediach społecznościowych.



Rada Powiatu zatwierdziła też listy kandydatów do Rady Miasta Szczecin, znaleźli się na nich m.in. działacze społeczni, aktywiści, przedsiębiorcy i nauczyciele.Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia.