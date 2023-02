Mam ponad 100 lat i bogatą historię. Takie wykonane z mosiądzu urządzenia służyły przez dziesięciolecia do komunikacji na pokładach statków. Telegrafy okrętowe oszczędzały załodze biegania między mostkiem, gdzie kapitan wydawał decyzje, a maszynownią, gdzie obsługiwany był silnik statku.

Nowy eksponat z Fortu Gerharda w Świnoujściu pochodzi najprawdopodobniej z niemieckiego torpedowca. / Aneta Łuczkowska, RMF FM / RMF FM - reporter

Telegrafy maszynowe to przedmioty wyjątkowo atrakcyjne dla muzealników. Nowy eksponat, jaki trafił do Fortu Gerharda w Świnoujściu pochodzi najprawdopodobniej z niemieckiego torpedowca. To prawie 100 kilogramów mosiądzu! To taka wysoka kolumna zakończona mechanizmem niemal zegarowym, do którego prowadzi mnóstwo łańcuszków. Te łańcuszki zaczynały się u góry u kapitana, a kończyły na dole w maszynowni - opowiada Piotr Piwowarczyk z Fortu Gerharda w Świnoujściu.

Za pomocą urządzenia z góry na dół były przekazywane komendy dotyczące tego jak szybko lub jak wolno ma płynąć statek. / Aneta Łuczkowska, RMF FM / RMF FM - reporter

Za pomocą łączących dwa bliźniacze urządzenia łańcuszków z góry na dół były przekazywane komendy dotyczące tego jak szybko lub jak wolno ma płynąć statek. Komendy mosiężna strzałka pokazywała na specjalnej tarczy.

Świnoujskie urządzenie po wojnie służyło na pływającym w tym mieście promie. / Aneta Łuczkowska, RMF FM / RMF FM - reporter

Tego typu urządzenia były produkowana na najróżniejsze jednostki. Po wojnie często demontowano takie systemy z okrętów i wtórnie wykorzystywano je na najróżniejszych statkach cywilnych. Świnoujskie urządzenie po wojnie służyło na pływającym w tym mieście promie. Potem trafił na złom.

Prezentowany telegraf miał tablice produkcji firmy E. Sckell ze Szczecina. / Aneta Łuczkowska, RMF FM / RMF FM - reporter

Razem z telegrafem trafiły do muzeum emalie z maszynowni i mostka, część niestety w "wrakowym" stanie.

Urządzenie zachowało się dobrze, to zasługa trwałego mosiądzu. / Aneta Łuczkowska, RMF FM / RMF FM - reporter

Prezentowany telegraf miał tablice produkcji firmy E. Sckell, która działała od 1904 do 1943 roku w Szczecinie, a produkowała także busole i urządzenia optyczne. Jak podają pasjonaci z sedina.pl siedziba firmy zmieniała się wielokrotnie. Początkowo mieściła się przy Fischerstr. 4/5. Następne lokalizacje to kolejno: Frauenstr. 20, Frauenstr. 15, Wasserstr. 7 i w końcu Bollwerk 37.