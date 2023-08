Nie dla szejków czy zespołów badaczy, ale dla każdego dostępne ma być pionierskie rozwiązanie ze Szczecina. Tutejsi konstruktorzy stworzyli pierwszą na świecie łódź rekreacyjną z napędem wodorowym. Motorówka dostała imię CICHA MOC, co według twórców bardzo dobrze charakteryzuje co łódka potrafi.

To pierwsza na świecie łódź rekreacyjna z napędem elektryczno-wodorowym. / CS Komponenty /

CICHA MOC pomieści 5-6 osób, ma nowoczesny design, do jej produkcji wykorzystano ekologiczne kompozyty i nowoczesne rozwiązania technologiczne. Najważniejsze jest jednak to, że jest to pierwsza łódź na świecie, która zasilana będzie silnikiem wodorowo-elektrycznym. Technologia została stworzona przez firmę mPower ze Szczecina.

CICHA MOC to projekt, jakiego w Polsce i na świecie jeszcze nie było. To pierwsza, motorowa łódź rekreacyjna, napędzana silnikiem wodorowo-elektrycznym.

Wspólnie z naszymi partnerami, pod patronatem Prezydenta Szczecina, zrealizowaliśmy ten unikalny w skali światowej projekt - pierwszą rekreacyjną łódź motorową w klasie do 6 metrów o napędzie wodorowym. Twórcą napędu jest szczecińska firma mPower, cieszymy się, że szczecińska myśl technologiczna zostanie zaprezentowana w tym niezwykłym projekcie. Żywice, żelkoty i kleje wykorzystane przy tej łodzi pochodzą od naszych partnerów, którzy przygotowali najbardziej ekologiczne rozwiązania, jak to tylko jest możliwe - mówi Bohdan Kryk, prezes zarządu spółki CS Kompozyty.

Budując łódź staraliśmy się zadbać zarówno o aspekty ekologiczne jak i praktyczne: konstrukcja jest dość prosta, ale jednocześnie projekt sprawia, że być może uda się wykorzystać te koncepcje szerzej i nie będzie to pomysł, na który stać będzie tylko szejków w Dubaju - mówi Bohdan Kryk.

Całość będzie zasilana przez dostępne przemysłowo butle z wodorem. / CS Komponenty /

Koncepcja techniczna oraz projekt silnika są autorstwa firmy mPower ze Szczecina. Jak mówi Marcin Hołub, firma jest zaangażowana obecnie w kilka inicjatyw wykorzystujących wodór. Pierwiastek ten staje się realną alternatywą dla paliw kopalnych.

To są rozwiązania napędowe w pełni zbieżne z najnowszymi trendami. Silniki mają najnowocześniejszą architekturę, zupełnie jak w samochodach marki Tesla, Jaguar czy Mercedes. Minimalizujemy gabaryty i wprowadzamy masę nowych rozwiązań technicznych - mówi Marcin Hołub, prezes zarządu spółki mPower.

Rozwiązanie ma być nie tylko ekologiczne i innowacyjne, ale też praktyczne. Całość będzie zasilana przez dostępne przemysłowo butle z wodorem, aby rozwiązać problem tankowania. Wodór nie jest tu hasłem marketingowym, a realnym zasobnikiem energii. To będzie mała elektrownia wodorowa, to zaawansowany technologiczny system. Nie było łatwo, ale na pewno było ciekawie - dodaje Marcin Hołub, prezes zarządu spółki mPower.

Matką Chrzestną CICHEJ MOCY będzie prezes zarządu grupy CSL, założycielka Starej Rzeźni na Łasztowni oraz honorowa ambasadorka Szczecina Laura Hołowacz. Swoją premierę wodorowa motorówka będzie miała podczas Żagli 2023, w najbliższą sobotę 19 sierpnia.