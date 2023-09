Podróż do Koszalina i Kołobrzegu będzie nieco krótsza. Do dyspozycji kierowców został oddany nowy odcinek drogi krajowej nr 11. Połączył Bobolice z Koszalinem.

Kierowcy dostali do dyspozycji prawie 50 kilometrów trasy ekspresowej / GDDKiA Szczecin /

Kierowcy mają do dyspozycji prawie 50 kilometrów trasy ekspresowej. To pierwszy z ukończonych odcinków nowej drogi krajowej nr 11. Kolejny zachodniopomorski odcinek ma powstać od Bobolic do Szczecinka, już podpisano umowę na budowę tej trasy. Będzie ona gotowa w 2026 roku.

Nowa trasa S11 wyprowadzi ruch tranzytowy z obecnego szlaku dk nr 11, który przebiega przez centrum Koszalina i szereg innych miejscowości, w tym Bobolice, gdzie często w okresie wakacyjnym tworzą się zatory drogowe. Skróci się czas przejazdu, poprawi to komfort i bezpieczeństwo podróży.

Na nowopowstałym odcinku mają być zlokalizowane po dwa miejsca obsługi podróżnych w Niekłonicach i Darginiu, natomiast przy węźle Bobolice powstaje obwód utrzymania drogi ekspresowej.

Na etapie projektowania są kolejne, wielkopolskie fragmenty trasy S11. Docelowo droga ma połączyć środkowe wybrzeże z Poznaniem i dalej ze Śląskiem, a także skrócić podróż z południa Polski nad morze. Według planów ma powstać do 2030 roku.