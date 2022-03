Sprzęt do zabezpieczenia i ratowania zabytków trafił do lwowskiego Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego Instytutu Narodoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. To m.in. gaśnice, opakowania i materiały do pakowania dzieł sztuki.

Materiały posłużą do zabezpieczania zbiorów w związku z toczącą się w Ukrainie wojną. Pomoc zorganizował Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie przy wsparciu Muzeum Narodowego w Szczecinie, Urzędu Marszałkowskiego, firmy developerskiej oraz osób prywatnych. Cały czas jesteśmy w kontakcie z naszymi ukraińskimi partnerami. Od 1995 r. współpracujemy z wieloma instytucjami kultury z Ukrainy, oferowaliśmy im pomoc. Zgłosili, że teraz potrzebują właśnie takiego wsparcia technicznego, gaśnic i materiałów opakowaniowych - powiedziała dyrektorka Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Barbara Igielska. Transport z materiałami odebrał dyrektor lwowskiego muzeum. Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego Instytutu Narodoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy istnieje od 1874 r. Początkowo działało jako Miejskie Muzeum Przemysłowe we Lwowie. W 1951 roku połączono je m.in. z Muzeum Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki oraz z prywatnymi kolekcjami. W muzeum znajdują się cenne zbiory m.in. światowej klasy rzemiosło artystyczne oraz unikatowa kolekcja plakatów. Część z nich można było oglądać na Zamku Książąt Pomorskich w 2020 roku podczas wystawy "Sztuka ulicy". Zobacz również: Politechnika Krakowska wyraża solidarność z Ukrainą i wstrzymuje kontakty ze stroną rosyjską

